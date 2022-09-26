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В Италии впервые с 1946 года к власти могут прийти крайне правые

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Илья Лакстыгал
В Италии идет не только противостояние на выборах между право- и левоцентристами, но и «расползание» левых, поэтому результаты голосования могут еще оказаться внезапными / Tiziana FABI / AFP

В Италии 25 сентября прошли досрочные выборы в парламент. По их итогам лидер ультраправого движения «Братья Италии» 45-летняя Джорджа Мелони может стать первой женщиной-премьером в стране. У «Братьев» есть партнеры: «Лига» бывшего премьера страны Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, четыре раза возглавлявшего правительство.

Согласно последним соцопросам Ipsos, проведенным 9 сентября, до запрета на экзитполы в канун выборов, «Братья» набирали 25,1%, «Лига» – 12,5%, «Пять звезд» экс-премьера Джузеппе Конте – 14,5%. В случае если правая коалиция достигнет соглашения с левоцентристской Демократической партией (20% по опросам), она сможет сформировать правительство.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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