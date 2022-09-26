В Италии впервые с 1946 года к власти могут прийти крайне правые

В Италии впервые с 1946 года к власти могут прийти крайне правыеОтношение Рима к антироссийским санкциям и поставкам оружия Киеву это вряд ли изменит
В Италии 25 сентября прошли досрочные выборы в парламент. По их итогам лидер ультраправого движения «Братья Италии» 45-летняя Джорджа Мелони может стать первой женщиной-премьером в стране. У «Братьев» есть партнеры: «Лига» бывшего премьера страны Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, четыре раза возглавлявшего правительство.
Согласно последним соцопросам Ipsos, проведенным 9 сентября, до запрета на экзитполы в канун выборов, «Братья» набирали 25,1%, «Лига» – 12,5%, «Пять звезд» экс-премьера Джузеппе Конте – 14,5%. В случае если правая коалиция достигнет соглашения с левоцентристской Демократической партией (20% по опросам), она сможет сформировать правительство.
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