Дмитрий Медведев поздравил единороссов с присоединением новых территорий

«Народная программа», с которой единоросы шли на парламентские выборы 2021 г., будет распространяться и на новые территории, сказал Медведев. По его словам, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура, в том числе партийная. Поэтому в повестке генсовета было два вопроса – создание отделений партии на этих территориях и закрепление депутатов фракции «Единая России» за ними, чтобы они представляли эти территории в Госдуме. «Это не пустая формальность – от команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберем, будет зависеть наша работа… В значительной степени даже успех интеграции», – сказал председатель партии единороссов. По словам Медведева, многие партийцы давно работают в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской областях, но «этот процесс нужно упорядочить, поскольку до выборов в Госдуму не будет», но интересы новых регионов должны быть представлены в парламенте.