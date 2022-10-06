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Дмитрий Медведев поздравил единороссов с присоединением новых территорий

Партия определилась, кто будет курировать регионы в Госдуме и возглавит отделения
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии поздравил всех партийцев с тем, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. По его мнению, все прошло в соответствии с международными нормами, в частности, в соответствии с Уставом ООН, в котором говорится о праве народов на самоопределение. В целом, он повторил тезисы президента Владимира Путина из его выступления в Кремле 30 сентября при подписании договоров с новыми территориями. «Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу», – сказал Медведев. По его словам, нужно продолжить «освобождать территории», которые «все еще занятые неонацистами». Медведев заявил, что «США и ее прихлебатели руками Украины» хотят уничтожить Россию.

«Народная программа», с которой единоросы шли на парламентские выборы 2021 г., будет распространяться и на новые территории, сказал Медведев. По его словам, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура, в том числе партийная. Поэтому в повестке генсовета было два вопроса – создание отделений партии на этих территориях и закрепление депутатов фракции «Единая России» за ними, чтобы они представляли эти территории в Госдуме. «Это не пустая формальность – от команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберем, будет зависеть наша работа… В значительной степени даже успех интеграции», – сказал председатель партии единороссов. По словам Медведева, многие партийцы давно работают в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской областях, но «этот процесс нужно упорядочить, поскольку до выборов в Госдуму не будет», но интересы новых регионов должны быть представлены в парламенте.

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В итоге единороссы единогласно утвердили на посты руководителей отделений в ДНР – врио главы республики Дениса Пушишилина, в ЛНР – спикера народного совета Дениса Мирошниченко, в Запорожской области – главу военно-гражданской администрации Мелитополя Галину Данильченко, в Херсонской области – депутата Госдумы Игоря Кастюкевича. Пушилин сказал, что «мы построили республику свободных и равных людей». В авангарде процессов на территории стояли активисты движения «Донецкая республика», сказал он, с некоторых пор их деятельность стала совместной с «Единой Россией». По его словам, общая численность этого движения 250 000 человек. После подписания соглашения между движением и «Единой Россией» в июле уже 3000 человек получили партийные билеты, а еще 43 000 человек хотят вступить в партию. Пока ограничение связано с тем, что не у всех них есть российские паспорта, добавил Пушилин.

После этого единоросы закрепили депутатов, которые будут представлять в Госдуме четыре новые территории. Как и писали «Ведомости», ими стали депутаты-списочники от «Единой России»: ДНР за Зурабом Макиевым, ЛНР – за Виктором Водолацкий, Запорожская область – Артем Бичаев, Херсонская область – Игорь Кастюкевич. Водолацкий сказал, что партия с начала спецоперации работала на этих территориях, в частности, открывала там гуманитарные центры. По его словам, в ближайшее время «Единая Россия» откроет приемные по работе с избирателями в ЛНР. Медведев, закрывая заседание, сказал, что «если военное время еще не позволяет какие-то вопросы решать, можно не сомневаться, что когда оно закончится, люди будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни». 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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