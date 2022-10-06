Партии определили ответственных за работу с избирателями на новых территориях депутатов Госдумы

По словам источника «Ведомостей» в партии, за работу с избирателями ДНР по линии фракции «Единая Россия» будет отвечать депутат от Северной Осетии Зураб Макиев, с избирателями Херсонской области – избравшийся от Воронежской области руководитель движения «Молодежка ОНФ» Игорь Кастюкевич, а с избирателями Запорожской области – бывший замруководителя исполкома ОНФ по работе с регионами Артем Бичаев, который сейчас представляет на Охотном Ряду Дагестан. С ЛНР будет работать депутат от приграничной Ростовской области Виктор Водолацкий, добавил источник.