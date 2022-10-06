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Партии определили ответственных за работу с избирателями на новых территориях депутатов Госдумы

По закону своих депутатов регионы получат только в 2026 году
Елена Мухаметшина
Пока в силу понятных причин избрать депутатов в Госдуму от этих территорий нельзя, но можно закрепить за ними уже действующих депутатов / Андрей Гордеев / Ведомости

Думские партии определились, кто из действующих депутатов будет представлять интересы избирателей новых регионов России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы, в соответствии с которыми Россия признала их частью своей территории, подписаны президентом Владимиром Путиным 5 октября. «Единая Россия» официально закрепит ответственных по работе на новых территориях в ближайшее время.

По словам источника «Ведомостей» в партии, за работу с избирателями ДНР по линии фракции «Единая Россия» будет отвечать депутат от Северной Осетии Зураб Макиев, с избирателями Херсонской области – избравшийся от Воронежской области руководитель движения «Молодежка ОНФ» Игорь Кастюкевич, а с избирателями Запорожской области – бывший замруководителя исполкома ОНФ по работе с регионами Артем Бичаев, который сейчас представляет на Охотном Ряду Дагестан. С ЛНР будет работать депутат от приграничной Ростовской области Виктор Водолацкий, добавил источник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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