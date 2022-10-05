В Кремле обсуждают кандидатов на посты руководителей новых территорий

У Елисеева и Кольцова разный бэкграунд. Кольцов работал в коммерческих структурах, а с 2016 г. в Вологодской области – первым вице-губернатором, а затем и председателем правительства. Елисеев до 2005 г. работал в органах госбезопасности, потом – в коммерческих организациях. С 2014 по 2016 г. работал в Вологде, в том числе вице-мэром города. Потом работал в Калининградской области на разных должностях, в том числе главным федеральным инспектором по этому региону и первым вице-премьером.