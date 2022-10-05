В Кремле обсуждают кандидатов на посты руководителей новых территорий

В Кремле обсуждают кандидатов на посты руководителей новых территорийХерсонскую область может возглавить Сергей Елисеев
В Кремле обсуждаются кандидатуры на посты руководителей регионов, которые были присоединены к России. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП). Собеседник в АП говорит, что «определение конфигурации политических процессов на территориях – это вопрос ближайшего времени, но пока определенности нет».
Два собеседника говорят, что обсуждается необходимость оставить нынешних руководителей. «О выборах все равно пока никто не думает, а вот с идеологической точки зрения лучше не менять никого из тех, с кем подписаны договоры», – говорит один из них. Еще один источник «Ведомостей» добавляет: высока вероятность, что сейчас оставят всех четверых, что не исключает их последующей замены.
Сейчас главой ДНР является Денис Пушилин, ЛНР – Леонид Пасечник. Запорожской и Херсонской областями руководят главы военно-гражданских администраций (ВГА): Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Еще один близкий к АП собеседник «Ведомостей» говорит, что всех четверых могут оставить на постах, поскольку на территориях «очень сложная ситуация»: нужно, чтобы ими управляли те, «кто все понимает на месте и у кого есть должные связи».
Президент должен подписать документы о назначении врио в течение 10 дней после 30 сентября, когда были подписаны договоры о вхождении новых субъектов в состав России.
В Херсонской и Запорожской областях правительства возглавляют россияне. «Это как в советские времена: первое лицо – национальный местный кадр, а второе – русский выходец с большой земли», – иронизирует один из источников. Правительство Херсонской области возглавляет Сергей Елисеев, а в Запорожье – Антон Кольцов. Оба были назначены на нынешние должности в июле 2022 г., а прежде выпустились из Высшей школы госуправления РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов». Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что российских чиновников назначали, чтобы они контролировали выделение средств на территории.
У Елисеева и Кольцова разный бэкграунд. Кольцов работал в коммерческих структурах, а с 2016 г. в Вологодской области – первым вице-губернатором, а затем и председателем правительства. Елисеев до 2005 г. работал в органах госбезопасности, потом – в коммерческих организациях. С 2014 по 2016 г. работал в Вологде, в том числе вице-мэром города. Потом работал в Калининградской области на разных должностях, в том числе главным федеральным инспектором по этому региону и первым вице-премьером.
Два близких к АП источника говорят, что обсуждается сценарий, при котором произойдет замена ряда руководителей новых регионов. В частности, вместо Сальдо в качестве врио будет назначен Елисеев. Один из собеседников «Ведомостей» в Госдуме характеризует его как очень профессионального и ответственного человека, который вникает во все детали. Еще один собеседник, однако, не исключает, что Елисеев может вернуться в Калининградскую область.
Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников говорил, что в Совет Федерации от ДНР и ЛНР войдут по два представителя. От Запорожской и Херсонской областей пока войдут по одному сенатору (от глав регионов), говорил Крашенинников, а парламенты субъектов назначат их после формирования в 2023 г. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что в случае замены кого-то из нынешних руководителей они могут пойти в Совет Федерации.
После присоединения Крыма в 2014 г. его руководителем стал депутат парламента республики Сергей Аксенов. А вот в Севастополе врио губернатора сначала был назначен подписавший договор Алексей Чалый, но он пробыл на этом посту две недели, после чего предложил назначить на эту должность Сергея Меняйло, который с 2009 по 2011 г. был замкомандующего Черноморским флотом. Чалый стал депутатом заксобрания.