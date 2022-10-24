Средние доходы военных в 2022 году выросли на 32%Рост связан с доходами участников СВО, которые получают в 5 раз больше военных в тылу
Выплаты мобилизованным военнослужащим составят 195 000 руб. в месяц, говорил президент на заседании Совбеза РФ 19 октября. Их приравняли к статусу участвующих в СВО контрактников, которым предлагают доход от 200 000 руб. Это в разы выше, чем у военных в тылу, поэтому среднемесячное довольствие персонала Вооруженных сил (ВС) в 2022 г. может вырасти до 51 400 руб., или на 32%, следует из данных Электронного бюджета. В бюджете на текущий год на выплаты персоналу Минобороны изначально закладывали 912 млрд руб., но сейчас эта сумма выросла до 1,216 трлн руб., или на 304 млрд руб. По сравнению с 2021 г., когда объем выплат был 889 млрд руб., расходы на персонал выросли на 37%.
В августе 2022 г. президент увеличил штатную численность Вооруженных сил с 2023 г. с 1,9 млн до 2,04 млн, или на 137 000 человек. Из них военнослужащих станет 1,15 млн. Если поделить планируемые расходы на персонал на среднегодовую численность ВС РФ, то получается, что ежемесячный доход персонала Минобороны в 2021 г. был 38 900 руб., а в 2022 г. – 51 400 руб., что на 32% больше, чем годом ранее. Минэкономразвития ожидает, что средний за год уровень инфляции в 2022 г. составит 13,9%. Таким образом реальный доход персонала ВС РФ вырастет слабее – всего на 16%.