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Средние доходы военных в 2022 году выросли на 32%

Рост связан с доходами участников СВО, которые получают в 5 раз больше военных в тылу
Александр Соколов Алексей Никольский
Средние доходы военных в 2022 году выросли на 32% / Егор Алеев / ТАСС

Выплаты мобилизованным военнослужащим составят 195 000 руб. в месяц, говорил президент на заседании Совбеза РФ 19 октября. Их приравняли к статусу участвующих в СВО контрактников, которым предлагают доход от 200 000 руб. Это в разы выше, чем у военных в тылу, поэтому среднемесячное довольствие персонала Вооруженных сил (ВС) в 2022 г. может вырасти до 51 400 руб., или на 32%, следует из данных Электронного бюджета. В бюджете на текущий год на выплаты персоналу Минобороны изначально закладывали 912 млрд руб., но сейчас эта сумма выросла до 1,216 трлн руб., или на 304 млрд руб. По сравнению с 2021 г., когда объем выплат был 889 млрд руб., расходы на персонал выросли на 37%.

В августе 2022 г. президент увеличил штатную численность Вооруженных сил с 2023 г. с 1,9 млн до 2,04 млн, или на 137 000 человек. Из них военнослужащих станет 1,15 млн. Если поделить планируемые расходы на персонал на среднегодовую численность ВС РФ, то получается, что ежемесячный доход персонала Минобороны в 2021 г. был 38 900 руб., а в 2022 г. – 51 400 руб., что на 32% больше, чем годом ранее. Минэкономразвития ожидает, что средний за год уровень инфляции в 2022 г. составит 13,9%. Таким образом реальный доход персонала ВС РФ вырастет слабее – всего на 16%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных