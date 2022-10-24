Средние доходы военных в 2022 году выросли на 32%

Выплаты мобилизованным военнослужащим составят 195 000 руб. в месяц, говорил президент на заседании Совбеза РФ 19 октября. Их приравняли к статусу участвующих в СВО контрактников, которым предлагают доход от 200 000 руб. Это в разы выше, чем у военных в тылу, поэтому среднемесячное довольствие персонала Вооруженных сил (ВС) в 2022 г. может вырасти до 51 400 руб., или на 32%, следует из данных Электронного бюджета. В бюджете на текущий год на выплаты персоналу Минобороны изначально закладывали 912 млрд руб., но сейчас эта сумма выросла до 1,216 трлн руб., или на 304 млрд руб. По сравнению с 2021 г., когда объем выплат был 889 млрд руб., расходы на персонал выросли на 37%.