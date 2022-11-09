Республиканцы побеждают на промежуточных выборах в конгресс

Республиканцы побеждают на промежуточных выборах в конгрессОни могут потребовать от Европы большего вклада в поддержку Украины
В США прошли промежуточные выборы в конгресс, на которых переизбирали весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената. Кроме того, в 36 штатах проходят выборы губернаторов, итоги которых пока не подведены. Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435.
Существенных изменений в отношениях России и США ждать не стоит, но по ряду военных вопросов, прежде всего по Украине, представители Республиканской партии будут придерживаться иной линии, чем демократы. Об этом «Ведомостям» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Поражение «президентской» партии на промежуточных выборах — «обычное явление» для американской политической традиции, объяснил Кортунов. «Партия, которая имеет своего президента, в данном случае демократа Джо Байдена, обычно терпит поражение на промежуточных выборах. Поскольку ожидания не всегда оправдываются, разочарование нарастает. Не исключено, что так будет и в этот раз», — сказал он.
По мнению эксперта, «принципиальных сдвигов» в отношениях с Россией ожидать не стоит, но между подходом республиканцев и демократов к военным вопросам есть отличия. «Нюансы значительные. Думаю, что республиканцы будут ставить вопрос о более справедливом распределении бремени по поддержке Украины, будет давление на европейские страны с тем, чтобы они увеличили свой вклад», — считает Кортунов. При этом, по его словам, в целом поддержка конгрессом Украины сохранится, так как «есть партийный консенсус» [между республиканцами и демократами].
Директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин подчеркивает, что до конца следующей недели говорить об окончательных результатах голосования не стоит, но уже сейчас ясно, что особенных улучшений в отношениях США и России не произойдет.
«Политика в области контроля над вооружением и в области отношений с Украиной носит двухпартийный характер. Есть нюансы, отличающие подход республиканцев и демократов, но они непринципиальны. Нам не следует питать надежды на переговоры [об урегулировании конфликта с Украиной], никто их не хочет, и мы в том числе», — сказал Подберезкин. По его словам, подход к финансированию США украинской армии и поставкам оружия также останется неизменным, несмотря на заявления республиканцев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал несколько причин возможного проигрыша однопартийцев действующего президента США Джо Байдена: экономические проблемы в стране, внутренний раскол американского общества из-за навязанных ему ценностей и кризис власти, вызванный недоверием к ней и к избирательной системе. «Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 г.», — считает Володин.
Согласно данным экзитполов, опубликованных телеканалом CNN, 54% граждан США оценивают деятельность Байдена по итогам двух лет президентства негативно. Одобрили работу главы государства 45% опрошенных. При этом более 70% респондентов в разной степени недовольны ситуацией в стране: 39% признались, что не удовлетворены положением дел, еще 34% опрошенных испытывают злость по этому поводу. Довольны сложившейся ситуацией в США 20%, а 5% даже испытывают энтузиазм.