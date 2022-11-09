Республиканцы побеждают на промежуточных выборах в конгресс

По мнению эксперта, «принципиальных сдвигов» в отношениях с Россией ожидать не стоит, но между подходом республиканцев и демократов к военным вопросам есть отличия. «Нюансы значительные. Думаю, что республиканцы будут ставить вопрос о более справедливом распределении бремени по поддержке Украины, будет давление на европейские страны с тем, чтобы они увеличили свой вклад», — считает Кортунов. При этом, по его словам, в целом поддержка конгрессом Украины сохранится, так как «есть партийный консенсус» [между республиканцами и демократами].