Сам Писториус занимает высокие должности с 2006 г., когда был избран мэром Оснабрюка, а в 2013 г. он стал министром внутренних дел Нижней Саксонии — второй по величине федеральной земли Германии. В июне 2022 г. политик отметился тем, что поддержал решение канадского правительства об аресте и конфискации активов российских предпринимателей. Писториус предложил передавать изъятые денежные средства Украине в качестве гуманитарной помощи. Наряду с этим Писториус, заседавший в бундесрате как министр земельного правительства, входил и в группу германо-российской дружбы, организованной совместно с Советом Федерации.