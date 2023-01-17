Министром обороны ФРГ впервые за 10 лет станет мужчина

Министром обороны ФРГ впервые за 10 лет станет мужчинаЕму предстоит решить, поставлять ли танки на Украину
Новым министром обороны Германии 19 января будет назначен министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Соответствующая информация размещена на сайте федерального правительства. Социал-демократ Писториус заменит на этому посту соратницу по партии Кристине Ламбрехт, ушедшую в отставку 16 января под давлением критики в СМИ.
Смена руководства оборонного ведомства проходит в сложное для Берлина время — на германские власти оказывается давление с целью принудить их к поставке Украине танков Leopard 2. Комментируя назначение Писториуса, канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц подчеркнул, что руководитель земельного МВД является «чрезвычайно опытным, имеющим административный опыт» политиком. Вступление Писториуса в должность идет вразрез с ранними обещаниями Шольца о соблюдении гендерного баланса в правительстве — ведь ранее этот пост занимали женщины.
Сам Писториус занимает высокие должности с 2006 г., когда был избран мэром Оснабрюка, а в 2013 г. он стал министром внутренних дел Нижней Саксонии — второй по величине федеральной земли Германии. В июне 2022 г. политик отметился тем, что поддержал решение канадского правительства об аресте и конфискации активов российских предпринимателей. Писториус предложил передавать изъятые денежные средства Украине в качестве гуманитарной помощи. Наряду с этим Писториус, заседавший в бундесрате как министр земельного правительства, входил и в группу германо-российской дружбы, организованной совместно с Советом Федерации.
Назначение Бориса Писториуса министром обороны ФРГ прерывает десятилетие женского руководства германской армией, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Мужчина из Нижней Саксонии во главе министерства обороны Германии еще недавно воспринимался бы как нарушение всех гласных и негласных норм немецкой политики.
Согласится ли ведомство Писториуса на поставки Украине танков, вопрос пока открытый, но даже в случае положительного ответа снабжение Киева этим видом вооружений будет, скорее всего, половинчатым и забюрократизированным, подчеркивает эксперт.