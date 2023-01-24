КПРФ определилась с шорт-листом кандидатов в мэры Москвы

КПРФ определилась с шорт-листом кандидатов в мэры МосквыОсновными претендентами называют депутатов Госдумы Афонина и Кумина
Компартия определилась с шорт-листом кандидатов в мэры Москвы. По словам источника «Ведомостей» в ЦК КПРФ, в него вошли первый зампред ЦК Юрий Афонин (избирался в Госдуму в федеральной части партийного списка), а также еще два депутата. Это Вадим Кумин и якобы Денис Парфенов (они избирались по московской части партийного списка). О начале отбора кандидатов ранее писал «Коммерсантъ». Афонина собеседник в ЦК называет вероятным партийным кандидатом «с прицелом» на участие в федеральных выборах 2024 г. Близкий к администрации президента собеседник сказал «Ведомостям», что кандидатура Афонина обсуждается как наиболее вероятная.
Сам первый зампред ЦК КПРФ не подтвердил, но и не опроверг возможность выдвижения в столице. «Сейчас в СМИ и соцсетях звучат разные кандидатуры, в том числе [первый секретарь Московского горкома КПРФ, депутат Мосгордумы Николай] Зубрилин, Кумин, Парфенов. Есть еще одна позиция, которая заключается в том, что кампании, возможно, нужно придать федеральный оттенок (в 2013 г. в выборах участвовал другой федеральный политик – первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников. – «Ведомости»)», – отметил он. По словам еще одного близкого к Старой площади источника, Афонина к участию в сложной кампании могут подталкивать и в самой партии: это уменьшит его карьерные перспективы, в том числе возглавить КПРФ.
Карьера Афонина до этого была стремительной: в 23 года избрался депутатом Тульской облдумы, а в 2007 г. перебрался уже в федеральный парламент. В 2017 г. стал заместителем председателя ЦК КПРФ по кадрам, сменив на этом посту теперь уже бывшего первого секретаря Московского горкома Валерия Рашкина (в 2021 г. лишен мандата, после того как был осужден за незаконную охоту). А в 2021 г. Афонина повысили до первого зампреда ЦК КПРФ, фактически отвечающего в партии и за выборы. Бывшего предпринимателя Кумина также можно назвать опытным политиком. Он был депутатом Мосгордумы V созыва, а затем – Госдумы VI созыва, хотя и избирался по спискам, в 2018 г. беспартийный Кумин, а не первый секретарь горкома Рашкин принимал участие в выборах мэра столицы.
Сама по себе скамейка запасных у партии длинная, утверждает Зубрилин. Во всяком случае, по его словам, в горком уже поступили списки рекомендованных кандидатур для участия в выборах от 22 из 34 местных отделений партии. Среди номинантов не только Афонин, Кумин и Парфенов, но также сам руководитель парторганизации, депутат Мосгордумы Павел Тарасов, бывший депутат, а сейчас губернатор Орловской области Андрей Клычков, Рашкин (сейчас советник ЦК КПРФ) и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, который в 2018 г. баллотировался в президенты.
Москва не самый электорально благоприятный регион для КПРФ, говорит политтехнолог Григорий Казанков. «Кандидат от КПРФ на выборах, несомненно, привлечет внимание к своей персоне, но будут и риски, что в случае невысокого результата на выборах ему потом долго будут эти результаты припоминать. Поэтому тут палка о двух концах», – говорит Казанков. В столице было бы логичнее выступить имеющему релевантный опыт представителю «московской партии», считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, кандидату, который баллотировался в городе. Но, как отмечает эксперт, ни один из кандидатов в мэры Москвы не пройдет «муниципальный фильтр» (т. е. не соберет подписи местных депутатов в пользу своего выдвижения) без поддержки партии власти.