КПРФ определилась с шорт-листом кандидатов в мэры Москвы

Карьера Афонина до этого была стремительной: в 23 года избрался депутатом Тульской облдумы, а в 2007 г. перебрался уже в федеральный парламент. В 2017 г. стал заместителем председателя ЦК КПРФ по кадрам, сменив на этом посту теперь уже бывшего первого секретаря Московского горкома Валерия Рашкина (в 2021 г. лишен мандата, после того как был осужден за незаконную охоту). А в 2021 г. Афонина повысили до первого зампреда ЦК КПРФ, фактически отвечающего в партии и за выборы. Бывшего предпринимателя Кумина также можно назвать опытным политиком. Он был депутатом Мосгордумы V созыва, а затем – Госдумы VI созыва, хотя и избирался по спискам, в 2018 г. беспартийный Кумин, а не первый секретарь горкома Рашкин принимал участие в выборах мэра столицы.