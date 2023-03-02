Во втором чтении одобрен запрет на дискредитацию и фейки о тех, кто оказывает помощь армии

Во втором чтении одобрен запрет на дискредитацию и фейки о тех, кто оказывает помощь армииТретье чтение законопроекта пройдет 14 марта
Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий распространение фейков и дискредитирующей информации о тех, кто содействует Вооруженным силам. 1 марта комитет по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению.
Поправки вносят изменения в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Теперь уголовное наказание предусмотрено за фейки и дискредитацию действий не только армии, но и добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении ее задач.
Депутаты также ужесточили наказание за фейки: в частности, лишение свободы теперь грозит до пяти лет, а не до трех. При этом максимальное наказание по этой статье будет прежним – до 15 лет лишения свободы, если фейки повлекли тяжкие последствия. Наказание за дискредитацию также увеличивается до пяти лет вместо трех, а если действия повлекли вред здоровью, массовые беспорядки, то наказание будет до семи лет лишения свободы вместо пяти. Корреспондирующие поправки вносятся в ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил).
Поправки в УК были внесены ко второму чтению законопроекта, по которому устанавливается уголовная ответственность за незаконное проникновение на охраняемые объекты, а в КоАП – ко второму чтению законопроекта об ответственности за распространение в СМИ сведений с инструкцией по незаконному изготовлению боеприпасов. Их авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатели думского комитета по безопасности Василий Пискарев и комитета по обороне Андрей Картаполов.
Первый зампред комитета по госстроительству Ирина Панькина, сказала, что поправки направлены «на установление единого правового режима регулирования в отношении всех категорий участников специальной военной операции». Она напомнила, что в ноябре депутаты приняли закон, который приравнял статус добровольцев к военнослужащим.
Коммунист Алексей Куринный спросил Панькину, почему поправки вносились в законопроект, где речь шла об изменении ст. 215.4 УК (незаконное проникновение на охраняемый объект). По его мнению, это нарушение концепции законопроекта. Кроме того, поправки вносятся к законопроекту ко второму чтению, и к ним нет заключения Верховного суда – а такие заключения обязательны для поправок в УК. Панькина заявила, что нарушений регламента нет.
За поправки в УК проголосовали 325 человек, против 12 человек, один человек воздержался. Корреспондирующие поправки в КоАП были приняты 329 голосами «за», восемь человек проголосовали против, один человек воздержался.
Третье чтение законопроекта должно пройти 14 марта.
Само по себе сообщение каких-либо фактов не может являться преступлением, если эти факты соответствуют действительности, говорит управляющий партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин: «Например, сообщение достоверных сведений о судимости участников добровольческих формирований не должно, исходя из законодательной логики, образовывать состав какого-либо преступления. Однако если будет признано, что распространение подобной информации направлено именно на дискредитацию оказываемого добровольцами содействия в выполнении задач Вооруженными силами, риск привлечения к уголовной ответственности станет реальным». Здесь у правоприменителей появляется очень большая свобода усмотрения, поскольку нормы закона размыты, подчеркивает адвокат.
Он полагает, что наказуемой дискредитацией может быть признана намеренная негативная оценка деятельности добровольческих формирований, направленная на воспрепятствование участию в них или их участию в боевых действиях, проведение связи между криминальным опытом и его применением в ходе спецоперации и т.д. «Если же речь идет не об оценочных суждениях, а о распространении сведений о фактах, то ответственность будет наступать в случае распространения заведомо ложной информации под видом достоверных сведений», – говорит Добрынин.
Законодатели расширяют объективную сторону составов преступлений, предусмотренных ст. 207.3, 280.3 УК и «обеспечивают информационную безопасность добровольческих формирований, например, ЧВК «Вагнера», говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партеры» Дмитрий Горбунов. Он считает, что в случае принятия закона уголовное преследование может ждать тех, например, кто публично распространил заведомо ложные сведения об отсутствии продвижения боевого состава ЧВК «Вагнер».
Эксперт обращает внимание на вопросы, которые могут возникнуть в случае, когда официальные сводки Минобороны о ходе спецоперации будут существенно различаться с комментариями представителей добровольческих формирований: «Какой источник в данном случае будет признавать достоверным, а какой фейком?»
Закрепить в законодательстве норму о дискредитации добровольцев попросил основатель ЧВК «Вагнер» и кампании «Конкорд» Евгений Пригожин. Письмо с такой просьбой было опубликовано 24 января в соцсетях компании «Конкорд». Бизнесмен указывал, что в военной операции участвует большое число добровольцев, в том числе ранее осужденных, которые «мужественно и достойно исполняют свой долг перед Родиной». Но, как отметил Пригожин, СМИ, блогеры и Telegram-каналы выискивают о них «негативную информацию».
После внесения поправок 1 марта Пригожин успел направить Володину еще одно письмо (оно опубликовано в соцсетях компании «Конкорд»), в котором попросил не распространять внесенные депутатами поправки на высший командный состав добровольцев, включая ЧВК «Вагнера», и высший командный состав Минобороны, поскольку «это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».