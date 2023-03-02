Во втором чтении одобрен запрет на дискредитацию и фейки о тех, кто оказывает помощь армии

Депутаты также ужесточили наказание за фейки: в частности, лишение свободы теперь грозит до пяти лет, а не до трех. При этом максимальное наказание по этой статье будет прежним – до 15 лет лишения свободы, если фейки повлекли тяжкие последствия. Наказание за дискредитацию также увеличивается до пяти лет вместо трех, а если действия повлекли вред здоровью, массовые беспорядки, то наказание будет до семи лет лишения свободы вместо пяти. Корреспондирующие поправки вносятся в ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил).