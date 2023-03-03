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Статья российских военных о возможных планах США о победе в ядерной войне является теоретической разработкой

Для подобных замыслов сейчас нет ни технических, ни политических предпосылок, говорят эксперты
Глеб Мишутин Алексей Никольский Владимир Кулагин
Сама по себе статья не несет в себе принципиально новых взглядов и предложений на проблемы ядерного сдерживания / Leah Millis / Reuters

Начальник штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов опубликовали в вышедшем 2 марта журнале Минобороны «Военная мысль» статью, где обрисовали угрозу действий со стороны США, целью которых может быть победа в ядерной войне против России.

В статье «Роль РВСН в противодействии многосферной стратегической операции НАТО» говорится, что в замыслах по разгрому сильного противника типа России с применением стратегических ядерных сил (СЯС) США и НАТО попытаются сначала максимально ослабить российские СЯС, а затем отразить средствами противоракетной обороны (ПРО) российский ответный удар, при этом сохраняя возможность сдерживать другие страны, обладающие СЯС (очевидно, имеется в виду Китай).

Но авторы статьи отмечают, что для этого успешными должны быть все три стадии операции – и контрсиловой (направленный против СЯС России) глобальный удар обычными неядерными средствами, и превентивный контрсиловой ядерный удар, и отражение ответного российского удара средствами ПРО. В данное время США не располагают такими возможностями, отмечают авторы. РВСН, в свою очередь, должны быть готовы убедительно продемонстрировать свою устойчивость против таких планов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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