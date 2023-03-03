Статья российских военных о возможных планах США о победе в ядерной войне является теоретической разработкой

Но авторы статьи отмечают, что для этого успешными должны быть все три стадии операции – и контрсиловой (направленный против СЯС России) глобальный удар обычными неядерными средствами, и превентивный контрсиловой ядерный удар, и отражение ответного российского удара средствами ПРО. В данное время США не располагают такими возможностями, отмечают авторы. РВСН, в свою очередь, должны быть готовы убедительно продемонстрировать свою устойчивость против таких планов.