Статья российских военных о возможных планах США о победе в ядерной войне является теоретической разработкой

Статья российских военных о возможных планах США о победе в ядерной войне является теоретической разработкойДля подобных замыслов сейчас нет ни технических, ни политических предпосылок, говорят эксперты
Начальник штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов опубликовали в вышедшем 2 марта журнале Минобороны «Военная мысль» статью, где обрисовали угрозу действий со стороны США, целью которых может быть победа в ядерной войне против России.
В статье «Роль РВСН в противодействии многосферной стратегической операции НАТО» говорится, что в замыслах по разгрому сильного противника типа России с применением стратегических ядерных сил (СЯС) США и НАТО попытаются сначала максимально ослабить российские СЯС, а затем отразить средствами противоракетной обороны (ПРО) российский ответный удар, при этом сохраняя возможность сдерживать другие страны, обладающие СЯС (очевидно, имеется в виду Китай).
Но авторы статьи отмечают, что для этого успешными должны быть все три стадии операции – и контрсиловой (направленный против СЯС России) глобальный удар обычными неядерными средствами, и превентивный контрсиловой ядерный удар, и отражение ответного российского удара средствами ПРО. В данное время США не располагают такими возможностями, отмечают авторы. РВСН, в свою очередь, должны быть готовы убедительно продемонстрировать свою устойчивость против таких планов.