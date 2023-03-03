Депутатов «Единой России» обязали подготовить отчеты о проделанной за год работе

Депутатов «Единой России» обязали подготовить отчеты о проделанной за год работеИм надо рассказать, как регионы, от которых они избрались, выполняют предвыборную программу партии
Депутатов Госдумы от «Единой России» попросили заполнить отчет за 2022 г. о реализации «Народной программы» партии в регионах, от которых они были избраны. Об этом «Ведомостям» сказали два депутата Госдумы. Для этого депутатам разослали специальный шаблон-презентацию на 53 страницах, в котором говорится о достижениях партийцев за год и который нужно заполнить за следующую неделю. Шаблон подготовлен в центральном исполкоме партии, говорит один из собеседников.
В презентации указано, что «Народная программа» – «стратегический документ партии «Единая Россия», сформированный на основе почти 2,5 млн предложений граждан страны. Далее депутаты должны вписать, сколько из этих предложений были внесены жителями региона, который они представляют.
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