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Депутатов «Единой России» обязали подготовить отчеты о проделанной за год работе

Им надо рассказать, как регионы, от которых они избрались, выполняют предвыборную программу партии
Елена Мухаметшина
За успехи в регионах заставят отчитаться депутатов от «Единой России» / Максим Стулов / Ведомости

Депутатов Госдумы от «Единой России» попросили заполнить отчет за 2022 г. о реализации «Народной программы» партии в регионах, от которых они были избраны. Об этом «Ведомостям» сказали два депутата Госдумы. Для этого депутатам разослали специальный шаблон-презентацию на 53 страницах, в котором говорится о достижениях партийцев за год и который нужно заполнить за следующую неделю. Шаблон подготовлен в центральном исполкоме партии, говорит один из собеседников.

В презентации указано, что «Народная программа» – «стратегический документ партии «Единая Россия», сформированный на основе почти 2,5 млн предложений граждан страны. Далее депутаты должны вписать, сколько из этих предложений были внесены жителями региона, который они представляют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных