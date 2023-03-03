Депутатов «Единой России» обязали подготовить отчеты о проделанной за год работе

Депутатов Госдумы от «Единой России» попросили заполнить отчет за 2022 г. о реализации «Народной программы» партии в регионах, от которых они были избраны. Об этом «Ведомостям» сказали два депутата Госдумы. Для этого депутатам разослали специальный шаблон-презентацию на 53 страницах, в котором говорится о достижениях партийцев за год и который нужно заполнить за следующую неделю. Шаблон подготовлен в центральном исполкоме партии, говорит один из собеседников.