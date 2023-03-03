При военном положении в срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление

Это уже вторая норма за полгода, связанная с ужесточением ответственности за срыв госзаказа, напомнил исполнительный директор МЭФ Legal Александр Радуцкий. Первая (принята в сентябре 2022 г.) – это внесение поправок в ст. 63 УК РФ. Они увеличили ответственность в том числе за нарушение условий госконтракта по ГОЗ либо условий договора в целях его выполнения, а также за нарушение должностным лицом условий ГОЗ, говорит Радуцкий. Вероятно, с возрастанием объемов госзаказа проблема его исполнения становится более серьезной, отмечает эксперт.