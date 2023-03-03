При военном положении в срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление

При военном положении в срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управлениеСейчас такой режим установлен только в новых регионах России
Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение внешнего управления на предприятиях, срывающих гособоронзаказ (ГОЗ). Такая мера может применяться в случае введения военного положения. В документе говорится, что права участников (акционеров) хозяйственного общества и полномочия органов его управления в такой ситуации приостанавливаются. Управляющая организация будет определяться на основе предложения Минпромторга.
Эти же указом правительству РФ поручено создать при Военно-промышленной коллегии рабочую группу по вопросам деятельности компаний, участвующих в выполнении ГОЗ в период военного положения. Также правительство должно будет принимать меры по защите прав работников таких предприятий и инвестируемых в них бюджетных средств.
Военное положение на территории России не введено, но оно действует на территории присоединенных по результатам референдумов в сентябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Оно было введено с 20 октября 2022 г. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 марта 2023 г. сообщил журналистам, что относительно введения военного положения после проникновения 2 марта на территорию Брянской области украинской диверсионной группы «каких-либо решений не принималось».
Это уже вторая норма за полгода, связанная с ужесточением ответственности за срыв госзаказа, напомнил исполнительный директор МЭФ Legal Александр Радуцкий. Первая (принята в сентябре 2022 г.) – это внесение поправок в ст. 63 УК РФ. Они увеличили ответственность в том числе за нарушение условий госконтракта по ГОЗ либо условий договора в целях его выполнения, а также за нарушение должностным лицом условий ГОЗ, говорит Радуцкий. Вероятно, с возрастанием объемов госзаказа проблема его исполнения становится более серьезной, отмечает эксперт.
По его словам, раньше меры воздействия предполагали в основном снятие с должности, штрафы или лишение свободы, но само по себе наказание не решает проблемы поставок. «В условиях, когда опираться на кадры предприятия слишком рискованно или невозможно, введение внешнего управления может стать наиболее эффективным способом обеспечить выполнение госзаказа», – считает Радуцкий.
Ст. 7 закона «О военном положении» предусматривает, что при введении военного положения изымается необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества, напомнил военный юрист Сергей Локтев. «В случае введения внешнего управления какие-либо выплаты собственникам, акционерам не предусмотрены, что сохранит бюджет РФ от компенсаций», – пояснил он необходимость такого указа. Локтев предположил, что сейчас указ может быть введен на новых территориях.
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что действие указа пока всей страны не коснется. Он считает его подготовку предупредительным сигналом: «Можно предположить, что в нынешних условиях выявляются проблемы, сложности при выполнении ГОЗ. Наверное, этот указ – это мера воздействия на руководителей оборонных и иных предприятий, которые обслуживают гособоронзаказ, предупреждение: если они будут легкомысленно к нему относиться, то возможны самые неприятные для них последствия».
В последний раз военное положение вводилось по всей стране во время Великой Отечественной войны.