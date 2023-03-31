Владимир Путин может посетить Турцию для торжественного пуска АЭС

Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на строящейся с участием «Росатома» первой турецкой АЭС «Аккую» 27 апреля, заявил телеканалу A Haber президент Турции Реджеп Эрдоган. Церемония состоится за две с половиной недели до выборов президента и парламента Турции, намеченных на 14 мая. Турецкий лидер допустил, что это произойдет в ходе официального визита Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать это заявление. «Пока точных решений не принималось. Единственное, что можно сказать, – что так или иначе российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля», – сказал Песков.