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Владимир Путин может посетить Турцию для торжественного пуска АЭС

Это станет частью предвыборной кампании Эрдогана
Илья Лакстыгал Александр Волобуев
Pavel Golovkin / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на строящейся с участием «Росатома» первой турецкой АЭС «Аккую» 27 апреля, заявил телеканалу A Haber президент Турции Реджеп Эрдоган. Церемония состоится за две с половиной недели до выборов президента и парламента Турции, намеченных на 14 мая. Турецкий лидер допустил, что это произойдет в ходе официального визита Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать это заявление. «Пока точных решений не принималось. Единственное, что можно сказать, – что так или иначе российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля», – сказал Песков.

Прежде в мероприятиях, связанных с АЭС «Аккую», Путин принимал участие в режиме видеоконференции. Так было во время церемонии старта строительства объекта 3 апреля 2018 г., еще тогда президент России заявил о планах посетить церемонию запуска АЭС «Аккую» в 2023 г. В марте 2021 г. российский лидер присутствовал в онлайн-формате на церемонии заливки бетона под третий энергоблок станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных