Владимир Путин может посетить Турцию для торжественного пуска АЭС

Владимир Путин может посетить Турцию для торжественного пуска АЭСЭто станет частью предвыборной кампании Эрдогана
Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на строящейся с участием «Росатома» первой турецкой АЭС «Аккую» 27 апреля, заявил телеканалу A Haber президент Турции Реджеп Эрдоган. Церемония состоится за две с половиной недели до выборов президента и парламента Турции, намеченных на 14 мая. Турецкий лидер допустил, что это произойдет в ходе официального визита Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать это заявление. «Пока точных решений не принималось. Единственное, что можно сказать, – что так или иначе российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля», – сказал Песков.
Прежде в мероприятиях, связанных с АЭС «Аккую», Путин принимал участие в режиме видеоконференции. Так было во время церемонии старта строительства объекта 3 апреля 2018 г., еще тогда президент России заявил о планах посетить церемонию запуска АЭС «Аккую» в 2023 г. В марте 2021 г. российский лидер присутствовал в онлайн-формате на церемонии заливки бетона под третий энергоблок станции.