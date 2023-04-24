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В «Единой России» задумались над новым подходом к работе в мессенджерах

Партийцы работают над привлечением сторонников в чатах
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

В «Единой России» задумались над новым подходом к работе с людьми в чатах и мессенджерах – своеобразном «глубинном интернете», который является одним из основных средств коммуникации граждан. Об этом «Ведомостям» сказали три источника в партии. Его могут протестировать на выборах в 2023 г., добавляет еще один собеседник в «Единой России»: это идея регионов, сейчас обсуждается, где именно можно опробовать инициативу.

В качестве одной из обсуждаемых идей называют поставку для местных чатов полезных сервисов, вроде бота для сбора показаний счетчиков по согласованию с управляющей компанией, говорит один из единороссов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных