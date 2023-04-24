В «Единой России» задумались над новым подходом к работе в мессенджерах

В «Единой России» задумались над новым подходом к работе с людьми в чатах и мессенджерах – своеобразном «глубинном интернете», который является одним из основных средств коммуникации граждан. Об этом «Ведомостям» сказали три источника в партии. Его могут протестировать на выборах в 2023 г., добавляет еще один собеседник в «Единой России»: это идея регионов, сейчас обсуждается, где именно можно опробовать инициативу.