На кону в переговорах Вучича и Курти оказалась судьба сербских муниципалитетов в Косове

Организация сети муниципалитетов в районах с преимущественно сербским населением является для Белграда ключевым вопросом переговоров. Соответствующая договоренность с Приштиной была достигнута еще в 2013 г., но реализовать ее не удалось, как и многие другие. По плану сербские муниципалитеты должны были координировать здравоохранение, образование, земельные вопросы и экономическое развитие на местном уровне. «10 лет назад мы слышали то же самое. Все выразили восторг, что это был исторически значимый акт. Прошло 10 лет, а создания сербских муниципалитетов не произошло», – заявил 2 мая министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.