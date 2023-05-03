На кону в переговорах Вучича и Курти оказалась судьба сербских муниципалитетов в Косове

На кону в переговорах Вучича и Курти оказалась судьба сербских муниципалитетов в КосовеПриштина под давлением Брюсселя готова лишь на символические уступки
Президент Сербии Александр Вучич и премьер частично признанного Косова Альбин Курти проводят в Брюсселе переговоры по дальнейшей нормализации отношений. Об этом 2 мая сообщило агентство Associated Press. На встрече, состоявшейся при посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, лидеры обсуждали важнейшие вопросы политического урегулирования. Среди них – декларация о пропавших без вести людях и создание союза сербских муниципалитетов на севере частично признанной республики.
Организация сети муниципалитетов в районах с преимущественно сербским населением является для Белграда ключевым вопросом переговоров. Соответствующая договоренность с Приштиной была достигнута еще в 2013 г., но реализовать ее не удалось, как и многие другие. По плану сербские муниципалитеты должны были координировать здравоохранение, образование, земельные вопросы и экономическое развитие на местном уровне. «10 лет назад мы слышали то же самое. Все выразили восторг, что это был исторически значимый акт. Прошло 10 лет, а создания сербских муниципалитетов не произошло», – заявил 2 мая министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
В свою очередь, Косово препятствует выполнению этого пункта: конституционный суд частично признанного государства объявил сербские муниципалитеты неконституционными. В январе 2023 г. Курти, выступавший против сербского самоуправления, посоветовал Вучичу признать Косово ради обеспечения прав проживающих в нем сербов. Тем не менее со временем косовский премьер скорректировал свою позицию. По итогам мартовских переговоров с Вучичем Курти все же обязался создать сообщество сербских муниципалитетов.
С момента последних переговоров в марте ситуация осложнилась, отмечает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Власти в Приштине не только никак принципиально не продвинулись в вопросе формирования сообщества сербских муниципалитетов, но и пошли на эскалацию. Были проведены выборы в северных муниципалитетах с сербским большинством. Несмотря на бойкот со стороны сербов и явку 3,5%, такие выборы признаны западными странами, что противоречит логике урегулирования.
Затем, поясняет эксперт, состоялось голосование за принятие Косова в Совет Европы, где, к удивлению Белграда, некоторые не признающие Косово страны воздержались, а не голосовали против. К тому же Приштине как раз в апреле предоставлен безвизовый режим с ЕС – он начнет действовать с начала 2024 г. Все перечисленные жесты западных стран воспринимаются в Сербии как поощряющие деструктивную линию Приштины и не способствующие поиску компромисса.
В течение года или двух вполне возможен стабильный процесс переговоров, уверен старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко. Причина этого – заинтересованность обеих сторон в развитии проектов транспортной инфраструктуры, продвигаемых Брюсселем. Если эти проекты будут воплощены в жизнь, то переговорный процесс может протекать без особых осложнений. Что же касается проблемы сербских муниципалитетов, продолжает эксперт, то Приштина в любом случае попытается ограничить их полномочия до чисто символических.
Несмотря на возможное давление на косовские власти из Брюсселя, который заинтересован в нормализации отношений, даже такая уступка будет тяжелой для националистически настроенной Приштины и ее осуществление, конечно, затруднит процесс переговоров, резюмирует Пивоваренко.