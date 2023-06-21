Депутаты разъяснили смысл «обобщенных сведений» при публикации информации о своих доходах и имуществе

Депутаты разъяснили смысл «обобщенных сведений» при публикации информации о своих доходах и имуществеПоложение о том, в каком виде будут публиковаться сведения, Госдума утвердит 28 июня
Госдума 28 июня планирует принять постановление, которое закрепит порядок публикации «обобщенной информации» о доходах депутатов. Проект постановления 19 июня внесла комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах.
Вместо положения «о порядке размещения сведений о доходах» депутатов на сайте Госдумы депутаты предлагают принять положение о порядке размещения «обобщенной информации» об исполнении (ненадлежащем исполнении) антикоррупционных обязанностей. В частности, на сайте нижней палаты парламента будет размещаться лишь информация о числе депутатов, которые не исполнили до 1 апреля обязанность о предоставлении сведений о своих доходах и доходах ближайших родственников.
Если все депутаты исполнили эту обязанность, то на сайте палаты появится соответствующее уведомление. На сайте Госдумы также размещается информация о количестве парламентариев, которые предоставили заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах. Размещать на сайте Госдумы эту информацию должны в течение 14 рабочих дней после 1 апреля, но по решению комиссии может быть установлен и другой срок размещения информации.
Депутаты перестали публиковать декларации о доходах с этого года. Основанием для этого стал подписанный президентом в конце декабря 2022 г. указ, который позволяет не публиковать декларации тех, кто задействован в решении задач, связанных со спецоперацией. Закон о публикации деклараций в обобщенном виде Госдума приняла в январе 2023 г.
В законе прямо не была прописана форма раскрытия обезличенной информации о доходах депутатов, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «Поэтому положение Госдумы может стать образцом для Совета Федерации и региональных законодательных органов, учитывая предыдущие неудачные попытки с «депутатом номер 1» и «депутатом номер 2» (в таком виде информацию о депутатах опубликовало заксобрание Санкт-Петербурга. – «Ведомости»)».
Сроки разработки документа сильно затянулись, учитывая, что декларационная кампания закончилась более двух месяцев назад, отмечает Склянчук: «Скорее всего, это связано с тем, что ждали, когда закончатся проверочные мероприятия в отношении поданных сведений о доходах и расходах». При этом в положении не прописана возможность публикации декларации, если политик добровольно опубликовал эти сведения, чтобы не делать из этого механизма политической борьбы, добавляет он.
«В скором времени на сайте Госдумы, скорее всего, появится информация о том, что все депутаты сдали декларации за 2022 г.», – считает Склянчук.