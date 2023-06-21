Депутаты разъяснили смысл «обобщенных сведений» при публикации информации о своих доходах и имуществе

Сроки разработки документа сильно затянулись, учитывая, что декларационная кампания закончилась более двух месяцев назад, отмечает Склянчук: «Скорее всего, это связано с тем, что ждали, когда закончатся проверочные мероприятия в отношении поданных сведений о доходах и расходах». При этом в положении не прописана возможность публикации декларации, если политик добровольно опубликовал эти сведения, чтобы не делать из этого механизма политической борьбы, добавляет он.