Госдума и Совет Федерации могут не опубликовать декларации даже в обобщенном виде

Декларации в соцсетях

Часть депутатов опубликовали сведения о доходах у себя в социальных сетях. В Telegram-канале «Володин Саратов» 19 марта появилось сообщение, что спикер Госдумы Вячеслав Володин за 2022 г. задекларировал 80,9 млн руб. Так же поступил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн – он опубликовал в своем Telegram-канале информацию о доходах своих (7,6 млн руб.) и своей жены (384 618 руб.). «Справедливая Россия» на своем сайте опубликовала декларации всех депутатов фракции. Почти все депутаты КПРФ опубликовали данные о доходах в своих соцсетях, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. В пресс-службе «Новых людей» говорят, что они на сайте не будут публиковать информацию, но некоторые депутаты это делают в частном порядке. Например, опубликовала информацию о доходах замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева – 6 млн руб. В пресс-службе ЛДПР сказали, что на сайте они информацию о доходах не публикуют, но депутаты это могут сделать лично – например, у себя в соцсетях. Сенаторы лично информацию о своих доходах за 2022 г. не публиковали.