Госдума и Совет Федерации могут не опубликовать декларации даже в обобщенном виде

Госдума и Совет Федерации могут не опубликовать декларации даже в обобщенном видеВ парламенте ссылаются на указ, позволяющий не раскрывать сведения о доходах в период спецоперации
У депутатов и сенаторов остается последняя неделя, чтобы опубликовать обобщенную информацию о своих доходах за 2022 г. По закону обнародовать информацию нужно в течение 14 рабочих дней после 1 апреля. Но есть вероятность, что даже в таком виде данные не будут обнародованы, говорят источники «Ведомостей» в Госдуме и Совете Федерации.
Собеседник «Ведомостей» в администрации президента говорит, что принимать решение о публикации информации в обобщенном виде обе палаты парламента будут «по желанию». Традиционно в прошлые годы декларации депутатов и сенаторов на сайте Госдумы и Совета Федерации появлялись в пятницу в середине месяца, обычно в период с 14 по 16 апреля.
Обобщенную информацию о доходах депутаты необходимо будет публиковать тогда, когда перестанет действовать указ президента, который позволяет не раскрывать сведения о доходах в период спецоперации, говорит собеседник «Ведомостей» в аппарате Госдумы: «Сейчас такой обязанности нет». У нижней палаты парламента нет планов публиковать информацию о депутатских доходах даже в обобщенном виде. Это касается всех, а не только тех, кто был командирован в зону боевых действий, уточнил источник.
По словам еще одного думского собеседника «Ведомостей», есть мнение, что публикацией обобщенной информации о доходах можно считать заявления руководителя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршбы и вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева о том, что депутаты и сенаторы сдали декларации в срок.
Сообщение от имени Аршбы о том, что депутаты сдали документы, было опубликовано на сайте нижней палаты парламента 1 апреля. Заявление Воробьева появилось на сайте верхней палаты днем раньше – 31 марта.
«Эти слова Аршбы и Воробьева в целом можно считать информацией в обобщенном виде о декларациях депутатов и сенаторов, поскольку разъяснений о том, что именно должно входить в информацию в обобщенном виде, нет. Это не прописали ни в регламенте Госдумы, ни в регламенте Совета Федерации», – говорит собеседник в Госдуме.
Декларации в соцсетях
Часть депутатов опубликовали сведения о доходах у себя в социальных сетях. В Telegram-канале «Володин Саратов» 19 марта появилось сообщение, что спикер Госдумы Вячеслав Володин за 2022 г. задекларировал 80,9 млн руб. Так же поступил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн – он опубликовал в своем Telegram-канале информацию о доходах своих (7,6 млн руб.) и своей жены (384 618 руб.). «Справедливая Россия» на своем сайте опубликовала декларации всех депутатов фракции. Почти все депутаты КПРФ опубликовали данные о доходах в своих соцсетях, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. В пресс-службе «Новых людей» говорят, что они на сайте не будут публиковать информацию, но некоторые депутаты это делают в частном порядке. Например, опубликовала информацию о доходах замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева – 6 млн руб. В пресс-службе ЛДПР сказали, что на сайте они информацию о доходах не публикуют, но депутаты это могут сделать лично – например, у себя в соцсетях. Сенаторы лично информацию о своих доходах за 2022 г. не публиковали.
Аршба сказал «Ведомостям», что у палаты есть 14 рабочих дней после 1 апреля для обнародования обобщенных данных о доходах и имуществе. «Эта информация не будет публиковаться на официальных сайтах», – добавил депутат, не объяснив, что он имеет в виду. Сведения о доходах сенаторов в обобщенном виде будут опубликованы до 30 апреля, сообщила «Ведомостям» член комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах Ирина Кожанова.
Указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения военной операции президент подписал 29 декабря 2022 г. Там написано, что в период боевых действий военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, лица, «командированные для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область, не предоставляют сведения о доходах.
Этим же указом закреплялось, что декларации в СМИ и интернете не публикуются. Касалось ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять декларации, в указе не говорится. В январе Госдума приняла поправку в закон о статусе сенатора и депутата, по которой информация о доходах должна быть опубликована в обобщенном виде. Источник «Ведомостей» в комитете по госстроительству говорил, что «обобщенная информация» – это сколько деклараций было подано, сколько не подано и т. д.
Все, кто хотел опубликовать информацию о своих доходах, это уже сделали в СМИ или соцсетях, для остальных во многом момент упущен, считает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «Обобщенная информация уже была озвучена, и она заключалась в том, что все, кому положено, декларации сдали. Это означает, что антикоррупционная проверка будет проведена».