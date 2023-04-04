КПРФ опубликует декларации депутатов

КПРФ опубликует декларации депутатовРанее сведения о доходах представила в полном составе фракция «Справедливая Россия»
Фракция КПРФ в Госдуме решила опубликовать декларации о доходах всех своих депутатов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции Николай Коломейцев на заседании партии.
«Нам скрывать нечего. У всех нас доходы трудовые, и я думаю, что это будет правильно. Нет возражений ни у кого? Кто за то, чтобы декларации опубликовать централизованно, прошу голосовать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Затем депутаты единогласно поддержали предложение Коломейцева. Замруководителя фракции КПРФ не уточнил, где будут опубликованы документы.
Депутаты Госдумы и сенаторы должны были подать декларации о доходах до 31 марта. В тот же день в Совете Федерации подтвердили, что все сенаторы сдали документы вовремя. 1 апреля в нижней палате подчеркнули, что декларации представили вовремя все обязанные это сделать депутаты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин и все сотрудники администрации президента сдали декларации о доходах. Он уточнил, что публикация этих документов в 2023 г. не предусмотрена.
С 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде – без указания имен и фамилий.
Но некоторые депутаты приняли решение открыто опубликовать декларации. Первой 30 января декларацию представила заместитель главы фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева. Она заработала в 2022 г. чуть больше 6 млн руб. В 2021 г. ее доходы составили 3,55 млн руб.
Кроме того, 19 марта документы представил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В 2022 г. он заработал 80,9 млн руб. Уточняется, что доходы спикера нижней палаты состоят из зарплаты и процентов по вкладам. При этом на благотворительность он потратил 34,7 млн руб.
Вслед за ним декларации о доходах опубликовали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн (7,6 млн руб.), Владимир Бурматов (6,3 млн руб.), Алексей Говырин (6,3 млн руб.) и Римма Утяшева (почти 6,7 млн руб.), а также Станислав Наумов (ЛДПР, 6,3 млн руб.) и Роза Чемерис («Новые люди», 6,3 млн руб.).
Сведения о доходах всех депутатов фракции «Справедливой России» были опубликованы на сайте партии 31 марта. В частности, доходы руководителя фракции Сергея Миронова за прошедший год составили 8,8 млн руб.
«После закрытия публичного доступа к декларациям депутатов они все равно продолжают эти сведения предоставлять, – отмечает юрист Роман Смирнов. – Эта информация [при официальной подаче] проверяется уполномоченными органами, но как, на основе каких методик это происходит, мы не знаем». Но значимость публикации сведений о доходах упала в свете внешнеполитической ситуации, говорит он: «Хотя избиратель продолжает проявлять интерес к этому».