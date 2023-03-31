Песков: Путин и все сотрудники администрации президента сдали декларации
Президент России Владимир Путин и все сотрудники администрации сдали декларации о доходах, но публикация этих документов в 2023 г. не предусмотрена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Декларации все сданы. Сегодня последний день, и до конца дня они будут сданы все. Это делается регулярно, наше антикоррупционное подразделение администрации президента сейчас будет их все проверять. Часто возникают к сотрудникам разные вопросы, мелкие и более серьезные. Тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать, но публикация в этом году не предусматривается», – сказал он.
Также в Госдуме сегодня сообщили, что декларации о доходах сдали 96,2% депутатов, в том числе все независимые депутаты и члены фракции КПРФ. Помимо этого, задекларировали свой доход 96,4% депутатов от «Справедливой России – за правду», 96% – от «Единой России», 95,7% – от ЛДПР и 86,7% – от «Новых людей».
С 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Как подчеркивал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Срок подачи декларации истекает сегодня, 31 марта.