Песков: Путин и все сотрудники администрации президента сдали декларации

«Декларации все сданы. Сегодня последний день, и до конца дня они будут сданы все. Это делается регулярно, наше антикоррупционное подразделение администрации президента сейчас будет их все проверять. Часто возникают к сотрудникам разные вопросы, мелкие и более серьезные. Тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать, но публикация в этом году не предусматривается», – сказал он.