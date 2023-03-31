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Песков: Путин и все сотрудники администрации президента сдали декларации

Ведомости

Президент России Владимир Путин и все сотрудники администрации сдали декларации о доходах, но публикация этих документов в 2023 г. не предусмотрена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Декларации все сданы. Сегодня последний день, и до конца дня они будут сданы все. Это делается регулярно, наше антикоррупционное подразделение администрации президента сейчас будет их все проверять. Часто возникают к сотрудникам разные вопросы, мелкие и более серьезные. Тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать, но публикация в этом году не предусматривается», – сказал он.

Также в Госдуме сегодня сообщили, что декларации о доходах сдали 96,2% депутатов, в том числе все независимые депутаты и члены фракции КПРФ. Помимо этого, задекларировали свой доход 96,4% депутатов от «Справедливой России – за правду», 96% – от «Единой России», 95,7% – от ЛДПР и 86,7% – от «Новых людей».

С 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Как подчеркивал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Срок подачи декларации истекает сегодня, 31 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных