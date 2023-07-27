Депутатам запретили посещать части в зоне боевых действий без согласования

Посещение депутатами зоны спецоперации осуществляются только по согласованию с Министром обороны России или начальником Генерального штаба Вооруженных сил после обращения к ним руководства Госдумы, говорит один из собеседников. Информацию об этом до депутатов Госдумы доводят в эту неделю, говорит один из собеседников. Решение принятно после ранения Александра Бородая, предполагает собеседник в Госдуме. «Решили обойтись без лишних рисков», – говорит он. При этом посещение самих новых территорий депутатами может происходить как прежде без подобного согласования, добавляет собеседник.