Газета
Политика

Депутатам запретили посещать части в зоне боевых действий без согласования

В новые регионы с другими целями ездить можно
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы теперь смогут посещать воинские части и подразделения, выполняющие задачи в зонах специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей только после письма председателя Госдумы в Министерство обороны и получения согласования на это. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо собеседников в Госдуме.

По словам одного из собеседников в нижнюю палату поступило письмо на имя спикера Вячеслава Володина от министра обороны Сергея Шойгу. В этом письме говорится, что вводится запрет на посещение подразделений, которые расположены на территориях, где указом президента введено военное положение.

Посещение депутатами зоны спецоперации осуществляются только по согласованию с Министром обороны России или начальником Генерального штаба Вооруженных сил после обращения к ним руководства Госдумы, говорит один из собеседников. Информацию об этом до депутатов Госдумы доводят в эту неделю, говорит один из собеседников. Решение принятно после ранения Александра Бородая, предполагает собеседник в Госдуме. «Решили обойтись без лишних рисков», – говорит он. При этом посещение самих новых территорий депутатами может происходить как прежде без подобного согласования, добавляет собеседник.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных