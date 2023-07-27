Депутатам запретили посещать части в зоне боевых действий без согласования

Депутатам запретили посещать части в зоне боевых действий без согласованияВ новые регионы с другими целями ездить можно
Депутаты Госдумы теперь смогут посещать воинские части и подразделения, выполняющие задачи в зонах специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей только после письма председателя Госдумы в Министерство обороны и получения согласования на это. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо собеседников в Госдуме.
По словам одного из собеседников в нижнюю палату поступило письмо на имя спикера Вячеслава Володина от министра обороны Сергея Шойгу. В этом письме говорится, что вводится запрет на посещение подразделений, которые расположены на территориях, где указом президента введено военное положение.
Посещение депутатами зоны спецоперации осуществляются только по согласованию с Министром обороны России или начальником Генерального штаба Вооруженных сил после обращения к ним руководства Госдумы, говорит один из собеседников. Информацию об этом до депутатов Госдумы доводят в эту неделю, говорит один из собеседников. Решение принятно после ранения Александра Бородая, предполагает собеседник в Госдуме. «Решили обойтись без лишних рисков», – говорит он. При этом посещение самих новых территорий депутатами может происходить как прежде без подобного согласования, добавляет собеседник.