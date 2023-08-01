Как минимум 13 сенаторов осенью покинут Совет Федерации

Как минимум 13 сенаторов осенью покинут Совет ФедерацииСреди них такие известные парламентарии, как Александр Карлин, Елена Мизулина и Светлана Горячева
Как минимум 13 сенаторов покинут Совет Федерации (СФ) после региональных выборов, которые пройдут 10 сентября. Они не попали в тройки кандидатов, выдвигаемых кандидатами в губернаторы, либо не идут на выборы в региональный парламент.
Каждый из регионов России в СФ представляют по два сенатора – от органов законодательной и исполнительной власти. Кандидат в главы субъекта при подаче документов в избирком представляет тройку кандидатов в сенаторы, одного из которых он делегирует в СФ в случае избрания на выборах.
В единый день голосования в сентябре жителям 21 региона РФ предстоит выбрать главу своего субъекта, 20 – депутатов законодательных собраний. Еще в пяти регионах, включая четыре новых – Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, губернатор будет назначен через голосование в парламенте.
Заксобрания выбирают будущего представителя в верхней палате парламента после выборов из своего состава. С учетом того, что заксобрания в Запорожской и Херсонской областях будут сформированы только после выборов (впоследствии из их состава будут делегированы в СФ по одному сенатору), в общей сложности потенциально после 10 сентября могут смениться 44 члена СФ.
Но уже известно, что с сентября Совет Федерации покинет 13 человек, восемь из которых представляют губернаторов:
■ Валерий Васильев (делегирован главой Ивановской области) – сенатор с 2011 г.,
■ Елена Мизулина (глава Омской области) – сенатор с 2015 г.,
■ Владимир Круглый (глава Орловской области) – сенатор с 2014 г.,
■ Нина Куликовских (глава Смоленской области) – сенатор с 2020 г.,
■ Ирина Кожанова (Смоленская областная дума) – сенатор с 2021 г.,
■ Светлана Горячева (глава Приморского края) – сенатор с 2014 г.,
■ Елена Бибикова (глава Псковской области) – сенатор с 2014 г.,
■ Ольга Хохлова (заксобрание Владимирской области) – сенатор с 2018 г.,
■ Дмитрий Кузьмин (заксобрание Кемеровской области) – сенатор с 2018 г.,
■ Ирек Ялалов (госсобрание Башкирии) – сенатор с 2018 г.,
■ Алексей Майоров (парламент Калмыкии) – сенатор с 2011 г.,
■ Римма Галушина (заксобрание Ненецкого автономного округа) – сенатор с 2018 г.,
■ Александр Карлин (глава Алтайского края) – сенатор с 2018 г.
Полностью обновится пул сенаторов от Смоленской области.
Назначенный 17 марта временно исполняющим обязанности губернатора экс-директор департамента регионального развития правительства России Василий Анохин не включил в тройку кандидатов в члены СФ действующего представителя региональной администрации Нину Куликовских. Врио главы региона выберет сенатора из следующих кандидатур: ректор Смоленского государственного университета Михаил Артеменков, директор Лицея имени Кирилла и Мефодия Ольга Иванова и заместитель губернатора Смоленской области Руслан Смашнев.
А представитель Смоленской областной думы в верхней палате парламента Ирина Кожанова (ЛДПР) решила не участвовать в выборах в очередной созыв. Об этом она сама сообщила «Ведомостям».
Полномочия бывшего депутата Госдумы от «Яблока», а затем «Справедливой России» Елены Мизулиной, которая в последние годы была сенатором от Омской области, продлены не будут. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко предпочел сделать ставку «на омичей, на тех, кто родился, вырос в области». Мизулина же родом из Буя Костромской области, окончила юрфак Ярославского государственного университета.
Как сообщал РБК, в качестве основного кандидата рассматривается замглавы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев, включенный в тройку кандидатов вместе с главврачом Клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области Вадимом Бережным и учителем английского языка средней школы № 28 Юлией Чехловой.
Пост сенатора от правительства Ивановской области в случае переизбрания губернатором Станислава Воскресенского может занять бывший глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин (он покинул пост в феврале 2023 г.). Глава региона сделал ему соответствующее предложение. Еще два кандидата – Александр Гусаковский (представитель Ивановской областной думы в СФ) и уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Протасевич.
Действующий представитель исполнительной власти Ивановской области Валерий Васильев заседает в СФ с 2011 г., куда его впервые делегировал занимавший на тот момент пост губернатора Михаил Мень. Действующего сенатора от главы Алтайского края Виктора Томенко, экс-губернатора Александра Карлина, назначенного на этот пост в 2018 г. после 13-летнего управления регионом, не оказалось в тройке кандидатов в члены СФ главы региона Виктора Томенко, как и представителя исполнительной власти Орловской области, врача Владимира Круглого – в списке губернатора-коммуниста Андрея Клычкова. Круглый представлял в СФ правительство Орловской области с 2014 г.
В итоге, к примеру, в тройку кандидатов вошли представитель правительства и губернатора Алтайского края в местном заксобрании Наталья Кувшинова, депутат Госдумы Иван Лоор и председатель Общественной палаты региона Юрий Шамков. На пост кандидатов в СФ от исполнительной власти Орловской области Клычков предложил руководителя филиала «Защитники Отечества» по области Ольгу Анисимову, первого вице-губернатора области Вадима Соколова и директора музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергея Ступина.
Кроме того, до конца лета нового сенатора взамен умершего 27 июля Игоря Панченко назначит Тульская областная дума. Пока решение не принято, говорит близкий к руководству региона собеседник «Ведомостей».
Новым сенатором от Рязанской областной думы вместо ушедшего в отставку в ноябре 2022 г. Игоря Морозова, скорее всего, будет назначен руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Вячеслав Морозов, сообщали 12 июня «Ведомости». Сейчас он участвует в дополнительных выборах депутата регионального парламента по округу вместо ушедшего в отставку после обвинительного приговора Станислава Подоля.
Покинет СФ и Светлана Горячева, которая была депутатом Верховного Совета РСФСР, а после этого депутатом Госдумы II, III, IV, V и VI созывов (числилась во фракциях КПРФ и «Справедливая Россия»). Вместо нее глава Приморья Олег Кожемяко предложил в числе кандидатов в СФ спикера заксобрания Александра Ролика, депутата регионального парламента Александра Захарова и главу правительства края Веру Щербину.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечает, что нынешней осенью уходит «достаточно много сенаторов». «Большая часть старых элит уже плохо вписывается в ту реальность, которую сейчас рисуют спецоперация и государственная политика, или, наоборот, такие как Мизулина, могут найти себя в более активной работе, чем та, которую подразумевает СФ», – говорит он.
Ротацию в верхней палате парламента в этом году облегчает тот факт, что среди нынешних сенаторов мало реально влиятельных персон с защищенными позициями, считает политолог Ростислав Туровский. «Замены губернаторов, активность элит, полное исчерпание потенциала сенаторов-старожилов и иные подобные факторы всегда присутствуют в игре. Поменять можно почти каждого – для этого у Кремля или губернатора должен появиться более влиятельный претендент на место», – сказал он «Ведомостям».
Также, как писали «Ведомости» 17 мая, в законе появилось право региональных органов власти (губернаторов и заксобраний) отзывать делегированных ими в Москву членов СФ. Соответствующее представление может быть внесено в СФ через год после назначения сенатора (но не позднее чем за три месяца до окончания его срока полномочий).
При этом останется принцип двух ключей: СФ должен принять решение, одобрить ли представление об отзыве сенатора. А если в Москве не согласятся с инициативой региона, то повторно инициативу можно будет выдвинуть только через полгода.