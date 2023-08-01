Как минимум 13 сенаторов осенью покинут Совет Федерации

Действующий представитель исполнительной власти Ивановской области Валерий Васильев заседает в СФ с 2011 г., куда его впервые делегировал занимавший на тот момент пост губернатора Михаил Мень. Действующего сенатора от главы Алтайского края Виктора Томенко, экс-губернатора Александра Карлина, назначенного на этот пост в 2018 г. после 13-летнего управления регионом, не оказалось в тройке кандидатов в члены СФ главы региона Виктора Томенко, как и представителя исполнительной власти Орловской области, врача Владимира Круглого – в списке губернатора-коммуниста Андрея Клычкова. Круглый представлял в СФ правительство Орловской области с 2014 г.