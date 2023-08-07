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Бывший премьер Пакистана Имран Хан приговорен к заключению

Это может помешать его партии на скорых выборах в парламент
Глеб Мишутин
По версии самого Хана, причиной смещения была коррупция его политических противников, против которой он боролся, и давление со стороны США, недовольных его сближением с Россией / ARIF ALI / AFP

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к трем годам заключения и штрафу в $1200, передает Geo News. Судья Хумаюн Дилавар счел обвинения доказанными и отклонил ходатайство защиты об их неприемлемости.

По версии обвинения, Хану предъявили обвинения в коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» с целью хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из бюджета при создании Университета Аль-Кадир. Кроме того, Хан обвиняется в продаже иностранных подарков себе как главе правительства на сумму 140 млн пакистанских рупий ($635 000) и сокрытии информации об этих сделках.

Власти пытались арестовать Хана по этому обвинению еще в мае, однако тогда его задержание привело к массовым протестам в стране, в результате которых по меньшей мере 2000 человек было арестовано и пять убито. В итоге Верховный суд Пакистана признал арест Хана незаконным и перевел его под свою юрисдикцию, после чего экс-премьера выпустили под залог.

Сейчас партия Хана занимает 30 из 342 мест в нижней палате пакистанского парламента и является крупнейшей оппозиционной силой. Сам Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 г. и был отстранен от власти после объявления вотума недоверия. Его обвиняли в том, что он коррумпирован, ведет неэффективную экономическую политику и допустил неконтролируемую инфляцию.

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По версии самого Хана, причиной смещения была коррупция его политических противников, против которой он боролся, и давление со стороны США, недовольных его сближением с Россией.

Приговор Хану можно расценить в зависимости от политических вкусов наблюдателя, говорит младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. У бывшего премьера были свои аргументы относительно того, почему он посчитал подарки себе как премьеру своими личными подарками.

С точки зрения эксперта, есть основания считать, что заключение Хана – часть подготовки к выборам, совсем скоро будет распущена Национальная ассамблея и не позднее ноября в стране пройдут парламентские выборы. Хан и его «Движение за справедливость» – главный конкурент правящей коалиции и его не хотят допустить до выборов, полагает Макаревич. Существующие exit-poll показывают, что именно Хан и поддерживающие его силы лидируют в опросах.

При этом Верховный суд еще раз может изменить решение нижестоящих инстанций, а его судей считают симпатизирующими Хану, говорит эксперт. Сегодня в отличие от апреля 2022 г. протесты в поддержку экс-премьера носят менее массовый характер, так как тогда поведение властей выглядело вероломным. Сейчас приговор вынесен по итогам длительного расследования и для преследования Хана есть определенные юридические основания, заключает Макаревич.

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