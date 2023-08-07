Бывший премьер Пакистана Имран Хан приговорен к заключению

Власти пытались арестовать Хана по этому обвинению еще в мае, однако тогда его задержание привело к массовым протестам в стране, в результате которых по меньшей мере 2000 человек было арестовано и пять убито. В итоге Верховный суд Пакистана признал арест Хана незаконным и перевел его под свою юрисдикцию, после чего экс-премьера выпустили под залог.