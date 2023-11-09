«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета на 138,6 млрд рублей

«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета на 138,6 млрд рублейОни были подготовлены совместно с правительством, говорят в партии
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что фракция внесла в нижнюю палату поправки ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2024–2026 гг. Они предусматривают дополнительное финансирование мероприятий в сельском хозяйстве, промышленности, в сфере занятости и социальной политики на сумму 138,6 млрд руб., заявил Васильев журналистам.
«Общими усилиями мы смогли заложить все необходимые средства на оборону и безопасность, выполнение государством всех социальных обязательств, на развитие экономики и реализацию народной программы», – сказал он. По словам Васильева, при подготовке поправок фракция тесно сотрудничала с правительством, «несмотря на всю сложность ситуации». В частности, «коллективный Запад ввел против России более 17 500 санкций», напомнил он.
Дополнительно более 26 млрд руб., согласно предложениям фракции, предусмотрены на комплексное развитие села: строительство фельдшерско-акушерских пунктов, дорог, домов культуры и другой инфраструктуры. Еще 11,5 млрд руб. планируется направить на вовлечение в оборот земель сельхозназначения и 3 млрд руб. – на поддержку фермеров, говорится в сообщении «Единой России».
На дополнительные 6 млрд руб. предлагается закупать лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для профилактики инфарктов, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев. В частности, по его словам, речь идет о высокорисковых пациентах с хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией) и др. Ежегодно с 2024 по 2026 гг. на лекарственное обеспечение этой группы населения предусмотрено по 2 млрд руб.
Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова рассказала, что партия предложила три поправки к бюджету в рамках направления «Образования и наука». Первая из них – капитальный ремонт школ и колледжей, на который предлагается выделить 9 млрд руб. Эта сумма позволит переоснастить около 100 учебных заведений, уточняется в сообщении «Единой России». «Сейчас мы также делаем упор на наши техникумы и колледжи, на подготовку специалистов, которые нужны нашей экономике. Нам нужно их поддержать в части ремонта и оснащения оборудованием», – отметила она.
По словам депутата, партия также предусмотрела средства на проведение чемпионатов профессионального мастерства для молодых людей с ограниченными возможностями. На бесплатное обучение школьников 8–9-х классов программированию предлагается заложить 3 млрд руб. «Третье направление – детский оздоровительный отдых. Мы усиливаем эту программу, дополнительно 3 млрд руб. предлагаем нашей поправкой», – заключила она.
Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга добавил, что партия предлагает выделить 1,5 млрд руб. на создание центров инженерных разработок на базе вузов.
Также предлагается направить 15 млрд руб. на программу стимулирования спроса на покупку отечественных авто, что позволит семьям участников спецоперации на Украине, медикам и учителям приобрести машину со скидкой до 25%.
«Ведомости» направили запросы во фракции ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», «Новые люди», а также в пресс-службу «Единой России» с просьбой уточнить, из каких источников предполагается использование средств, заложенных в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета.
Вероятность принятия предложенных «Единой Россией» поправок в законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку довольно высока, так как предложения фракции прорабатывались с членами правительства, сказал «Ведомостям» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Учитывая набор направлений, выбранных фракцией для дополнительного финансирования, Сафонов охарактеризовал пакет изменений в проект закона, как «предвыборный». «Для «Единой России» крайне важно, чтобы все продекларированное в «народной программе» было реализовано [к выборам 2026 г.]», – пояснил «Ведомостям» президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Законопроект о федеральном бюджете РФ на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. был принят в первом чтении депутатами Госдумы 26 октября. Согласно документу, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб.
7 ноября правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта, предусматривающие перераспределение бюджетных средств в размере 6,7 трлн руб., сообщал представитель пресс-службы Минфина. Глава этого министерства Антон Силуанов уточнял, что перераспределение может быть только в пределах общего объема расходов, поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными. Всего правительство подготовило 769 поправок.