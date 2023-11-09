«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета на 138,6 млрд рублей

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова рассказала, что партия предложила три поправки к бюджету в рамках направления «Образования и наука». Первая из них – капитальный ремонт школ и колледжей, на который предлагается выделить 9 млрд руб. Эта сумма позволит переоснастить около 100 учебных заведений, уточняется в сообщении «Единой России». «Сейчас мы также делаем упор на наши техникумы и колледжи, на подготовку специалистов, которые нужны нашей экономике. Нам нужно их поддержать в части ремонта и оснащения оборудованием», – отметила она.