Минфин третий месяц подряд фиксирует профицит бюджета

Минфин третий месяц подряд фиксирует профицит бюджетаБюджет за весь год будет исполнен с дефицитом, но он удержится в пределах плановых значений, считают эксперты
Дефицит федерального бюджета России накопленным итогом в январе – октябре составил 1,2 трлн руб. (0,7% ВВП страны), следует из предварительных данных Минфина. Разрыв между доходами и расходами сократился на 464 млрд руб. по сравнению с показателем за первые девять месяцев. Это означает, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом, аналогичным этой сумме, – превышение составило 464 млрд руб. Профицит фиксируется уже третий месяц подряд. В сентябре доходы превысили расходы на 429 млрд руб., в августе – на 455 млрд.
Доходы казны за 10 месяцев превысили 23 трлн руб., показав рост на 4,4% в годовом выражении. Расходы увеличились на 11,7% до 24,3 трлн руб.
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