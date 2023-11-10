Съезд «Единой России» пройдет 17 декабря

Кроме того, как положено по закону, до 17 декабря все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде, отметили в партии. Съезд является высшим руководящим органом «Единой России». Нынешний съезд будет первым за два года. В 2022 г. партия его не проводила. Единороссы посчитали, что геополитическая ситуация не располагает к проведению таких мероприятий.