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Съезд «Единой России» пройдет 17 декабря

Он состоится на ВДНХ, повестку сформулируют заранее
Валентин Сергеев
Андрей Гордеев / Ведомости

Президиума генсовета «Единой России» определил дату ежегодного съезда партии. Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе единороссов. 

Как писали «Ведомости» 7 ноября, съезд будет проведен за один день, чтобы делегаты со всей страны могли приехать в выходной (17 декабря – воскресенье). Однодневное мероприятие позволяет сэкономить на размещении партийцев в Москве, указывает единоросс: «В условиях военной спецоперации мы стараемся, чтобы съезд был организован без излишеств».

До съезда «Единая Россия» проведет три панельные дискуссии – в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве, пояснили в партии. «В них примут участие представители регионов. Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы, прежде всего, по народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда», – отметили в пресс-службе.

Ранее «Ведомости» писали, что на съезде могут «дать импульс тем, кто поддерживает «Единую Россию», включиться в кампанию первого лица». В 2024 г. пройдут выборы президента России.

«Единая Россия» проведет съезд партии на ВДНХ

В качестве возможной даты партийцы называют 17 декабря

Кроме того, как положено по закону, до 17 декабря все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде, отметили в партии. Съезд является высшим руководящим органом «Единой России». Нынешний съезд будет первым за два года. В 2022 г. партия его не проводила. Единороссы посчитали, что геополитическая ситуация не располагает к проведению таких мероприятий.

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно. «Сегодня выставка «Россия» – это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится», – заявили в пресс-службе. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 г. Указ о ее организации Владимир Путин подписал 29 марта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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