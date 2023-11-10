Съезд «Единой России» пройдет 17 декабря

Съезд «Единой России» пройдет 17 декабряОн состоится на ВДНХ, повестку сформулируют заранее
Президиума генсовета «Единой России» определил дату ежегодного съезда партии. Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе единороссов.
Как писали «Ведомости» 7 ноября, съезд будет проведен за один день, чтобы делегаты со всей страны могли приехать в выходной (17 декабря – воскресенье). Однодневное мероприятие позволяет сэкономить на размещении партийцев в Москве, указывает единоросс: «В условиях военной спецоперации мы стараемся, чтобы съезд был организован без излишеств».
До съезда «Единая Россия» проведет три панельные дискуссии – в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве, пояснили в партии. «В них примут участие представители регионов. Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы, прежде всего, по народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда», – отметили в пресс-службе.
Ранее «Ведомости» писали, что на съезде могут «дать импульс тем, кто поддерживает «Единую Россию», включиться в кампанию первого лица». В 2024 г. пройдут выборы президента России.
Кроме того, как положено по закону, до 17 декабря все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде, отметили в партии. Съезд является высшим руководящим органом «Единой России». Нынешний съезд будет первым за два года. В 2022 г. партия его не проводила. Единороссы посчитали, что геополитическая ситуация не располагает к проведению таких мероприятий.
Место проведения мероприятия выбрано неслучайно. «Сегодня выставка «Россия» – это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится», – заявили в пресс-службе. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 г. Указ о ее организации Владимир Путин подписал 29 марта.