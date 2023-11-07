«Единая Россия» проведет съезд партии во второй половине декабря на ВДНХ

Ко второй половине декабря выборы президента уже будут объявлены. Они должны пройти 17 марта 2024 г. Решение об их их назначении принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря. Согласно расписанию заседаний Совета Федерации, заседание верхней палаты по традиции намечено на среду, 13 декабря. Но по практике прошлых кампаний пройти оно может и в другой день.