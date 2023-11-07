«Единая Россия» проведет съезд партии во второй половине декабря на ВДНХ

«Единая Россия» проведет съезд партии во второй половине декабря на ВДНХОн пройдет в рамках международной выставки-форума «Россия»
«Единая Россия» планирует провести однодневный съезд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ во второй половине декабря, сообщили «Ведомостям» три источника в партии. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 г. Указ о ее организации Владимир Путин подписал 29 марта.
Один из источников подчеркнул, что съезд будет проведен за один день, чтобы делегаты со всей страны могли приехать в выходной. Однодневное мероприятие позволяет сэкономить на размещении партийцев в Москве, указывает единоросс: «В условиях военной спецоперации мы стараемся, чтобы съезд был организован без излишеств».
Еще один источник добавил, что в этот раз будет почти в 2 раза меньше участников съезда, чем в прошлые годы. Среди возможных дат проведения мероприятия называют 17 декабря. При этом один из партийцев отмечает, что многое, включая финальную дату съезда, зависит от графика предстоящей избирательной кампании 2024 г. – на нее завязаны все политические события ближайшего времени.
Съезд является высшим руководящим органом «Единой России», а решение о его созыве официально принимается не менее чем за один месяц до дня проведения. По уставу партии к компетенции съезда относится решение «всех вопросов» внутрипартийной жизни. В них входят корректировка программных документов, проведение кадровых перестановок в руководящих органах (высшем и генсовете), раз в пять лет – избрание председателя партии, при необходимости – выдвижение кандидатов на выборы (такого вопроса нет в повестке съезда) и т. д.
В 2022 г. «Единая Россия» съезд, который по уставу формально должен проходить каждый год, не проводила. В партии считали, что геополитическая ситуация не располагает к проведению таких мероприятий: в октябре 2022 г. руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин говорил, что мероприятие «не укладывается в контекст событий». 10 октября 2023 г. Сидякин сказал, что съезд может пройти во второй половине декабря.
По сути, нынешний съезд будет первым за два года. В 2021 г., когда проводились выборы депутатов Госдумы, единороссы проводили съезд в три этапа. Первый тогда прошел 19 июня, на нем были утверждены предвыборные списки кандидатов. Второй состоялся 24 августа, там была утверждена программа. Третий прошел 4 декабря, уже после выборов, там Дмитрия Медведева переутвердили в должности председателя партии.
На первых двух этапах съезда присутствовал Путин. 4 декабря он обращался к единороссам уже по видеосвязи. Ждут его в гости и на этот раз. Дата съезда фактически окончательная, но при его организации в любом случае будут учитывать график президента, говорит один из собеседников «Ведомостей» в «Единой России». «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Близкий к партии собеседник отмечает: от этого съезда вряд ли стоит ждать серьезных перемен внутри самой партии, ведь его основная задача – дать импульс тем, кто поддерживает «Единую Россию», включиться в кампанию первого лица. Не исключено, что в таком же формате о поддержке основного кандидата могут заявить и другие политструктуры.
На съезде ожидается плановая ротация руководства партии, сказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Пока сложно говорить, насколько этот процесс коснется знаковых фигур. Резких перемен ждать не стоит, но окончательный расклад будет понятен позже». Но съезд пройдет, когда уже стартует кампания, отмечает эксперт: «Можно говорить, что он будет в значительной степени идеологическим. И хоть президентская кампания ожидается плебисцитарной, роль партии в ней должна быть определена».
Ко второй половине декабря выборы президента уже будут объявлены. Они должны пройти 17 марта 2024 г. Решение об их их назначении принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря. Согласно расписанию заседаний Совета Федерации, заседание верхней палаты по традиции намечено на среду, 13 декабря. Но по практике прошлых кампаний пройти оно может и в другой день.
Съезд может стать частью избирательной кампании, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Партии важно подчеркнуть свой вклад в кампанию». С ним согласен и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Ключевая цель – показать свою востребованность».