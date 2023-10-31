«Единая Россия» проведет семинар для подготовки к выборам 2024 года

У Высшей партийной школы «Единой России» есть несколько образовательных модулей для политиков и политических менеджеров, на которых постоянно анализируются настроения избирателей, технологии, политическая ситуация, эффективность различных инструментов, разбираются выборные кейсы, работа реготделений в межвыборный период, реализация партийных проектов, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества, один из политконсультантов, которые будут на семинаре, Константин Костин. «От выборов к выборам меняются агитационные, технологические и коммуникационные инструменты. Для руководства исполкомов в регионах, депутатов и кандидатов важно следить, анализировать их, получать профессиональные оценки, чтобы использовать их в работе», – говорит он. По словам Костина, планируют обсудить избирательные кампании 2024 г. – не только осенние региональные, но и президентские выборы.