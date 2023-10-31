«Единая Россия» проведет семинар для подготовки к выборам 2024 года

«Единая Россия» проведет семинар для подготовки к выборам 2024 годаНа нем также проанализируют итоги региональной кампании
«Единая Россия» проведет семинар для руководителей региональных исполнительных комитетов партии, на котором обсудят предстоящие в 2024 г. выборы. Семинар пройдет 1-3 ноября и будет посвящен «партийному строительству, подготовке кадровой «скамейки» и подготовке региональных отделений» к единому дню голосования 2024 г. По итогам семинара планируется выработка и обсуждение единого стандарта готовности региональных отделений к избирательным кампаниям. Среди организаторов семинара – Высшая партийная школа единороссов.
Руководители региональных исполкомов вместе с руководством партии и центрального исполкома единороссов, а также приглашенными экспертами, проанализируют прошедшие в сентябре региональные выборы, рассмотрят прогнозы на электоральный цикл 2024 г. и изучат прогнозы на предстоящие выборы, сказали «Ведомостям» в партии. Также на семинаре будут обсуждаться вопросы выстраивания агитационных сетей и первичного звена партии, подготовки базы сторонников, агитации и пропаганды. В семинаре будут участвовать секретарь генсовета партии Андрей Турчак и его заместители, руководитель ЦИК единороссов Александр Сидякин и его заместители. Также планируется участие депутатов Госдумы, политологов и социологов.
На семинаре для руководителей региональных исполкомов «Единой России» будет обсуждаться подготовка к избирательному циклу 2024 г., сказал «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета партии власти Сергей Перминов. Будет обсуждение и результатов прошедших в сентябре 2023 г. выборов, добавляет он: «Мы обсудим, что получилось, что не получилось, сделаем подход к разработке карты готовности регионального отделения к избирательной кампании». По словам Перминова, также участники семинара обсудят оцифровку технологического процесса и согласуют KPI на 2024 г.
У Высшей партийной школы «Единой России» есть несколько образовательных модулей для политиков и политических менеджеров, на которых постоянно анализируются настроения избирателей, технологии, политическая ситуация, эффективность различных инструментов, разбираются выборные кейсы, работа реготделений в межвыборный период, реализация партийных проектов, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества, один из политконсультантов, которые будут на семинаре, Константин Костин. «От выборов к выборам меняются агитационные, технологические и коммуникационные инструменты. Для руководства исполкомов в регионах, депутатов и кандидатов важно следить, анализировать их, получать профессиональные оценки, чтобы использовать их в работе», – говорит он. По словам Костина, планируют обсудить избирательные кампании 2024 г. – не только осенние региональные, но и президентские выборы.
На семинаре будут обсуждать президентские выборы, поскольку «они основные в следующем году, и “Единая Россия”, само собой, должна себя в них проявить», считает политолог Евгений Минченко. Скорее всего сценарий выборов будет плебисцитарным, но у «Единой России» наверняка будет своя роль в кампании как у главной политической силы, поддерживающей действующего президента, говорит Костин. «Единая Россия» заинтересована показать свою роль в кампании, и данный семинар – одновременно и способ продемонстрировать это, и возможность адаптировать партийные структуры к предстоящим выборам, считает политолог Михаил Виноградов.