В Совете Федерации не ожидается массовой ротации по итогам региональных выборов

В Совете Федерации не ожидается массовой ротации по итогам региональных выборовБольшинство сенаторов от заксобраний с истекающим сроком полномочий заявились на праймериз «Единой России»
12 из 13 представителей региональных парламентов в Совете Федерации (СФ), чей срок полномочий истекает в сентябре 2024 г., заявились на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобраний, чтобы иметь возможность продлить свои полномочия. В их числе представляющая Москву зампред верхней палаты Инна Святенко (см. врез).
Только Сергей Безденежных, делегированный Законодательной думой Хабаровского края, не участвует в праймериз – впрочем, по объективной причине: он является членом совета регионального отделения «Справедливой России». «Ведомости» направили запрос Безденежных, планирует ли он участвовать в выборах.
В общей сложности после единого дня голосования (ЕДГ) 8 сентября 2024 г. прекратятся полномочия у 32 сенаторов. 13 из них представляют в СФ заксобрания, 19 – органы исполнительной власти регионов. Сенатором от регионального парламента может стать региональный депутат, представители правительств субъектов делегируются губернаторами после выборов. При подаче документов в избирком кандидат в губернаторы представляет три кандидатуры на должность сенатора, из которых в случае своей победы на выборах выбирает одного.
Среди сенаторов с истекающим в сентябре 2024 г. сроком полномочий старейший член СФ – 80-летний Григорий Рапота, представляющий с 2021 г. в верхней палате парламента правительство Курской области. Делегировавший его в верхнюю палату парламента Роман Старовойт не пойдет на второй срок, так как премьер-министр Михаил Мишустин внес его кандидатуру в Госдуму на пост главы Минтранса. Собеседники «Ведомостей» в регионе перед этим говорили, что Рапота «бодрый и заслуженный», регулярно посещает Курскую область, «работает эффективно» и они не видят предпосылок к замене.
До работы в СФ он на протяжении 10 лет занимал пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии, еще ранее был полпредом президента в Приволжском и Южном федеральных округах. Возглавлял Евразийское экономическое сообщество, Росвооружение (предыдущее название Рособоронэкспорта), занимался военно-техническим сотрудничеством на посту первого заместителя министра торговли России, был первым замминистра науки, промышленности и технологий.
Внесение Мишустиным в Госдуму кандидатур еще трех губернаторов на должности федеральных министров создало предпосылки для замены еще нескольких сенаторов. В частности, в связи с предстоящими отставками Антона Алиханова (Калининградская обл.; претендует на пост главы Минпромторга), Сергея Цивилева (Кемеровская обл.; претендует на должность министра энергетики) и Михаила Дегтярева (Хабаровский край; претендует на пост главы Минспорта) полномочия в сентябре 2024 г. истекут соответственно у Александра Шендерюка-Жидкова, Алексея Синицына и Андрея Базилевского.
Кто еще из сенаторов заявился на праймериз
Согласно информации на сайте предварительного голосования «Единой России», идти на выборы в региональные парламенты планируют действующие сенаторы Татьяна Гигель (Республика Алтай), Мухарбий Ульбашев (Кабардино-Балкария), Ахмат Салпагаров (Карачаево-Черкесия), Сергей Мартынов (Марий Эл), Геннадий Емельянов (Татарстан), Дина Оюн (Тува), Галина Солодун (Брянская обл.), Сергей Горняков (Волгоградская обл.), Марина Левина (Тульская обл.), Инна Святенко (Москва), Сергей Цеков (Крым) и Сергей Колбин (Севастополь).
По итогам ЕДГ в 2023 г. сменилось девять сенаторов, представляющих органы исполнительной власти субъектов. Всего было избрано 26 губернаторов, в том числе четыре главы новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сенаторов тогда поменяли два из четырех избранных врио глав регионов – Василий Анохин (Смоленская обл.) и Виталий Хоценко (Омская обл.). Новым сенатором от правительства Смоленской области стал Руслан Смашнев (сменил Нину Куликовских), а представитель Омской области в СФ Иван Евстифеев сменил Елену Мизулину.
В 2023 г. не заявились на праймериз «Единой России» шесть сенаторов: Ирек Ялалов (Башкирия), Алексей Майоров (Калмыкия), Сергей Михайлов (Забайкальский край), Дмитрий Кузьмин (Кемеровская обл.), Римма Галушина (Ненецкий автономный округ) и Ольга Хохлова (Владимирская обл.). Только Михайлов участвовал в выборах и в итоге продлил свои полномочия до 2028 г.: положение о порядке проведения предварительного голосования на выборах в заксобрания, утвержденное президиумом генерального совета «Единой России», допускает выдвижение кандидатов в депутаты в общей части партийного списка, минуя стадию праймериз.
«Всех, кого хотели, уже поменяли», – говорит политолог Виталий Иванов о предстоящей кампании в контексте сенаторов. «Для кадровых перестановок время не пришло. Жажду публики к переменам удовлетворит ротация в правительстве и те подвижки в регионах, которые она потянет», – сказал он «Ведомостям». По мнению главы «Минченко консалтинга» Евгения Минченко, ситуация с обновлением СФ дублирует «очень консервативный кадровый стиль президента, ну и, соответственно, администрации президента».