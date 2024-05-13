В Совете Федерации не ожидается массовой ротации по итогам региональных выборов

Среди сенаторов с истекающим в сентябре 2024 г. сроком полномочий старейший член СФ – 80-летний Григорий Рапота, представляющий с 2021 г. в верхней палате парламента правительство Курской области. Делегировавший его в верхнюю палату парламента Роман Старовойт не пойдет на второй срок, так как премьер-министр Михаил Мишустин внес его кандидатуру в Госдуму на пост главы Минтранса. Собеседники «Ведомостей» в регионе перед этим говорили, что Рапота «бодрый и заслуженный», регулярно посещает Курскую область, «работает эффективно» и они не видят предпосылок к замене.