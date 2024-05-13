Госдума утвердила десять вице-премьеров на своих должностях

Завершая заседание, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что утверждение членов правительства – «большая ответственность для депутатов». «Мы с вами ответственны за действия коллег из правительства. Это значит, что взаимодействие должно идти на другом уровне <…> То, что состав предложен профессиональный, ни у кого сомнений нет. Не надо считать, у кого голосов больше, у кого – меньше. Просто у кого-то ноша сложнее, а у кого-то – менее», – считает Володин. После этого Мантуров поблагодарил депутатов, отметив, что нужно будет сделать много для достижения задач, прописанных в указе президента о национальных целях развития.