Госдума утвердила десять вице-премьеров на своих должностях

Госдума утвердила десять вице-премьеров на своих должностяхНижняя палата продолжает реализовывать новые конституционные полномочия
Госдума утвердила одного первого вице-премьера и девять вице-премьеров на свои посты. Денис Мантуров утвержден на посту первого вице-премьера. Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко были утверждены в качестве вице-премьеров. Дмитрий Григоренко был утвержден на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства, а Юрий Трутнев – вице-премьера – полпреда президента в ДВФО.
Обсуждение вице-премьеров проходило по следующей процедуре. Сначала кандидата на пост представлял полпред правительства в Госдуме Александр Синенко. Затем выступал руководитель профильного комитета, который говорил о том, что депутаты комитета поддержали кандидатуру и рекомендуют ее утвердить на посту. После этого было пятиминутное выступление кандидата, который рассказывал об основных направлениях деятельности на своем будущем посту. В целом кандидаты повторили свои тезисы, с которыми выступали накануне в думских комитетах. Затем было по одному вопросу от пяти думских фракций. После этого выступили представители фракций.
Сначала выступил Мантуров как кандидат на пост первого вице-премьера, а кандидатов на посты вице-премьеров рассматривали в алфавитном порядке по фамилии. Причем голосование проходило не по каждой кандидатуре отдельно сразу после их выступления, а уже в конце пленарного заседания по каждой кандидатуре. Собеседники в Думе говорят, что это связано с тем, чтобы вице-премьеры не покинули заседание сразу после их утверждения, а просидели до конца заседания. Пленарное заседание началось в 10:00, и представление кандидатов заняло почти пять часов. Всего же заседание длилось шесть часов.
Единогласно депутаты поддержали Мантурова, Патрушева и Чернышенко.
За Мантурова проголосовал 431 депутат единогласно;
за Голикову проголосовали 362 депутата, «против» – один депутат, воздержались 66 депутатов;
по Григоренко депутаты голосовали: 378 – «за», один – «против», воздержались 55 депутатов;
за Новака проголосовали 378, «против» – нет, воздержались 57 депутатов;
Оверчука поддержали 378, «против» – нет, воздержались – 57 депутатов;
за Патрушева проголосовали 433 депутата, «против» – никого не было, воздержавшихся тоже не было;
за Савельева проголосовали 378 депутатов, «против» – нет, воздержались 57 человек;
утверждение Трутнева поддержали 376, «против» – нет, воздержавшихся – 58 депутатов;
Хуснуллина утвердили 374 голосами, «против» – нет, воздержавшихся – 61 депутат;
за Чернышенко проголосовали 432 депутата, «против» – нет, воздержавшихся – нет.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что из вице-премьеров депутаты фракции проголосуют за Мантурова, Патрушева и Чернышенко. По остальным кандидатам коммунисты воздержались.
Завершая заседание, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что утверждение членов правительства – «большая ответственность для депутатов». «Мы с вами ответственны за действия коллег из правительства. Это значит, что взаимодействие должно идти на другом уровне <…> То, что состав предложен профессиональный, ни у кого сомнений нет. Не надо считать, у кого голосов больше, у кого – меньше. Просто у кого-то ноша сложнее, а у кого-то – менее», – считает Володин. После этого Мантуров поблагодарил депутатов, отметив, что нужно будет сделать много для достижения задач, прописанных в указе президента о национальных целях развития.
Теперь 14 мая Госдума должна будет утвердить на своих постах 16 кандидатов в министры. Пленарное заседание в этот день вместо 10:00, как планировалось, начнется в 9:00. И может продлиться около десяти часов. Голосование по кандидатам, вероятно, также будет в конце заседания – все это время кандидаты в министры должны будут сидеть в зале пленарных заседаний.