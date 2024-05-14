Почему Роберт Кеннеди мешает Дональду Трампу выиграть выборы

Почему Роберт Кеннеди мешает Дональду Трампу выиграть выборыСоратники экс-президента обеспокоены независимым кандидатом
Представитель избирательной кампании независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Стефани Спиэр заявила 13 мая, что он собрал достаточно подписей для регистрации своей кандидатуры в штате Техас, сообщила газета Houston Chronicle. В этот же день известный политический комментатор и бывший конгрессмен-республиканец Дэвид Джолли заявил газете The Hill, что фигура Кеннеди может навредить шансам бывшего президента США Дональда Трампа на переизбрание. Возможно, эти опасения разделяет и сам Трамп.
За период с конца марта можно отследить постепенный рост упоминаний Кеннеди в публикациях на официальном сайте кампании Трампа, на его странице в личной соцсети Truth Social, а также в письмах, которые избирательный штаб рассылает потенциальным избирателям. Основной тезис этих сообщений – голосование за Кеннеди приведет к победе Байдена. Такая позиция значительно отличается от первоначальных взглядов советников бывшего президента и его самого. Еще 27 марта Трамп писал в своей соцсети, что «леворадикальный кандидат» Кеннеди оттянет голоса у Байдена. «Мне нравится, что он [Кеннеди] баллотируется», – добавил экс-президент. Но уже 11 мая в видеообращении Трамп назвал Кеннеди «подсадной уткой демократов», задача которой – помочь Байдену переизбраться.
Сторонники мнения, что Кеннеди вредит Трампу, подчеркивают схожесть их позиций по многим вопросам, начиная от критики вакцинации и заканчивая позицией обоих по Украине. Также они считают, что потенциальные избиратели Трампа могут проголосовать за Кеннеди, чтобы показать недовольство действиями бывшего президента. Это, возможно, подозревает и сам Трамп, заявивший в Truth Social 28 апреля, что голос за Кеннеди будет «профуканным протестным голосом».
Возможное влияние Кеннеди на шансы Байдена и Трампа можно отследить и с помощью опросов. Согласно совместному исследованию газеты The New York Times и Сиенского колледжа, опубликованному 13 мая, Байден обгоняет Трампа только в одном из шести колеблющихся штатов – Мичигане. При этом преимущество Байдена увеличивается до 3 п. п., если добавить кандидатуру Кеннеди-младшего.
Волнения экс-президента обоснованны, считает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Эксперт объяснил это постепенным сокращением разрыва между Трампом и Байденом. По этой же причине, уточняет политтехнолог, кандидатура Кеннеди не устраивает команду нынешнего президента. В этой ситуации популярность Кеннеди среди «протестного электората» может укрепляться, что создаст проблемы как для республиканцев, так и для демократов. «В некоторых штатах Кеннеди может отнять у Трампа незначительное количество голосов, но этого будет достаточно, чтобы там победил Байден, и наоборот», – полагает эксперт.
Апрельский общенациональный опрос телеканала NBC News показал, что, если учитывать «третьих кандидатов» – Кеннеди, представительницу Партии зеленых Джилл Стайн и социалиста Корнела Уэста, – Байден опережает Трампа на 2 п. п.: 39% против 37%. Хотя без «третьих кандидатов» Трамп обгоняет Байдена также на 2 п. п.: 46% против 44%. В целом 12% избирателей Байдена готовы отдать голос «третьему кандидату». В стане избирателей Трампа эта цифра достигает 17%.
Согласно самому Кеннеди, на май 2024 г. он может баллотироваться в президенты в 13 штатах, включая колеблющиеся Мичиган и Неваду. По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (принадлежит ABC News), Трамп обгоняет Байдена в этих штатах на 0,9 и 4,7% соответственно.
Кеннеди может привести к ничьей, когда Трамп и Байден наберут по 269 голосов выборщиков (для победы нужно 270), считает главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. В этом случае президента выберет палата представителей в новом составе. Но шансы республиканцев сохранить там большинство крайне нестабильны, поэтому Трамп не хочет рисковать.
Кроме того, наличие Кеннеди в бюллетене в некоторых штатах может повысить популярность демократов, баллотирующихся там в сенат и палату. «Дело не в том, что эти кандидаты-демократы поддерживают Кеннеди или наоборот, а в том, что при его участии на участки придет физически больше демократов <...> они недовольны Байденом, но вполне готовы проголосовать за своих кандидатов в сенат и палату», – резюмировал Васильев.