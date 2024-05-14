Почему Роберт Кеннеди мешает Дональду Трампу выиграть выборы

За период с конца марта можно отследить постепенный рост упоминаний Кеннеди в публикациях на официальном сайте кампании Трампа, на его странице в личной соцсети Truth Social, а также в письмах, которые избирательный штаб рассылает потенциальным избирателям. Основной тезис этих сообщений – голосование за Кеннеди приведет к победе Байдена. Такая позиция значительно отличается от первоначальных взглядов советников бывшего президента и его самого. Еще 27 марта Трамп писал в своей соцсети, что «леворадикальный кандидат» Кеннеди оттянет голоса у Байдена. «Мне нравится, что он [Кеннеди] баллотируется», – добавил экс-президент. Но уже 11 мая в видеообращении Трамп назвал Кеннеди «подсадной уткой демократов», задача которой – помочь Байдену переизбраться.