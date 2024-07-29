Медведев и Якушев могут встретиться с депутатами «Единой России» на этой неделе

В свою очередь 29 июля Якушев, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также несколько председателей комитетов на брифинге подвели итоги деятельности фракции в весеннюю сессию. Якушев заявил, что повестку сессии определяла реализация послания президента. Среди приоритетных тем была поддержка участников спецоперации и их семей. Также в приоритете у партии реализация народной программы, защита молодежи и семей с детьми, сказал Якушев. Осенняя же сессия будет фокусироваться вокруг работы над законопроектом о бюджете, напомнил врио секретаря генсовета.