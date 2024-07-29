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Медведев и Якушев могут встретиться с депутатами «Единой России» на этой неделе

Они подведут итоги работы фракции в Госдуме в весеннюю сессию
Елена Мухаметшина
Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев может встретиться с депутатами фракции в своем офисе на улице Воздвиженке в Москве на этой неделе. Рассматривается дата 31 июля, рассказали «Ведомостям» трое собеседников в Госдуме. На встрече Медведев представит депутатам нового врио секретаря генсовета Владимира Якушева и обсудит итоги весенней сессии с парламентариями.

Изначально обсуждалась возможность проведения встречи с депутатами Госдумы в самом здании нижней палаты 29 июля, однако планы изменились, говорит один из собеседников. На встрече 31 июля будут руководство фракции «Единая Россия», члены президиума фракции, руководители комитетов и комиссий Госдумы от ЕР, говорит он.

Последний раз подобная встреча проходила в мае 2022 г., тогда Медведев также встречался с президиумом фракции у себя в общественной приемной на Воздвиженке. Обычно с депутатами в конце сессии встречался прежний секретарь генсовета партии Андрей Турчак, такие встречи чаще всего проходили в Госдуме. Медведев на этих встречах не присутствовал. 

Встреча с Медведевым планируется в день, когда закроется весенняя сессия Госдумы. На пленарном заседании Госдумы 31 июля итоги подведут председатель нижней палаты Вячеслав Володин, а также руководители пяти думских фракций. Осенняя сессия в Госдуме начнется с 16 сентября – до этого с 3 сентября депутаты две недели будут работать в регионах. В августе же у депутатов планируется отпуск.

Дмитрий Медведев 15 июня назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета «Единой России». Он сменил на этом посту Андрея Турчака, который 4 июня указом президента был назначен врио главы Республики Алтай. Пока Якушев не встречался со всей думской фракцией.

В свою очередь 29 июля Якушев, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также несколько председателей комитетов на брифинге подвели итоги деятельности фракции в весеннюю сессию. Якушев заявил, что повестку сессии определяла реализация послания президента. Среди приоритетных тем была поддержка участников спецоперации и их семей. Также в приоритете у партии реализация народной программы, защита молодежи и семей с детьми, сказал Якушев. Осенняя же сессия будет фокусироваться вокруг работы над законопроектом о бюджете, напомнил врио секретаря генсовета.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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