Медведев и Якушев могут встретиться с депутатами «Единой России» на этой неделе

Медведев и Якушев могут встретиться с депутатами «Единой России» на этой неделеОни подведут итоги работы фракции в Госдуме в весеннюю сессию
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев может встретиться с депутатами фракции в своем офисе на улице Воздвиженке в Москве на этой неделе. Рассматривается дата 31 июля, рассказали «Ведомостям» трое собеседников в Госдуме. На встрече Медведев представит депутатам нового врио секретаря генсовета Владимира Якушева и обсудит итоги весенней сессии с парламентариями.
Изначально обсуждалась возможность проведения встречи с депутатами Госдумы в самом здании нижней палаты 29 июля, однако планы изменились, говорит один из собеседников. На встрече 31 июля будут руководство фракции «Единая Россия», члены президиума фракции, руководители комитетов и комиссий Госдумы от ЕР, говорит он.
Последний раз подобная встреча проходила в мае 2022 г., тогда Медведев также встречался с президиумом фракции у себя в общественной приемной на Воздвиженке. Обычно с депутатами в конце сессии встречался прежний секретарь генсовета партии Андрей Турчак, такие встречи чаще всего проходили в Госдуме. Медведев на этих встречах не присутствовал.
Встреча с Медведевым планируется в день, когда закроется весенняя сессия Госдумы. На пленарном заседании Госдумы 31 июля итоги подведут председатель нижней палаты Вячеслав Володин, а также руководители пяти думских фракций. Осенняя сессия в Госдуме начнется с 16 сентября – до этого с 3 сентября депутаты две недели будут работать в регионах. В августе же у депутатов планируется отпуск.
Дмитрий Медведев 15 июня назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета «Единой России». Он сменил на этом посту Андрея Турчака, который 4 июня указом президента был назначен врио главы Республики Алтай. Пока Якушев не встречался со всей думской фракцией.
В свою очередь 29 июля Якушев, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также несколько председателей комитетов на брифинге подвели итоги деятельности фракции в весеннюю сессию. Якушев заявил, что повестку сессии определяла реализация послания президента. Среди приоритетных тем была поддержка участников спецоперации и их семей. Также в приоритете у партии реализация народной программы, защита молодежи и семей с детьми, сказал Якушев. Осенняя же сессия будет фокусироваться вокруг работы над законопроектом о бюджете, напомнил врио секретаря генсовета.