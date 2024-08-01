Региональные избиркомы используют мемы для продвижения онлайн-голосования

Региональные избиркомы используют мемы для продвижения онлайн-голосованияВ публикациях говорится о преимуществе электронного волеизъявления над традиционным – бумажным
Избирательные комиссии регионов России стали в конце июля публиковать мемы о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах в своих соцсетях, обнаружили «Ведомости». В публикациях, в частности, говорится о преимуществе электронного голосования над бумажным.
Шуточный видеоролик о ДЭГ опубликовал 23 июля избирком Камчатского края в своем Telegram-канале и сообществе VK. В нем традиционный обитатель Камчатки – бурый медведь пытается извлечь содержимое мусорной урны в общественном пространстве. В подписи к видео говорится: «Когда потерял пароль от «Госуслуг» (через портал проходит регистрация на онлайн-голосование. – «Ведомости»), а подача заявлений на ДЭГ уже началась».
В конце видео избирком также напоминает, что регистрация на ДЭГ проходит с 22 июля по 2 сентября. В конце июля Минцифры на своем сайте уточнило, что подача заявок на ДЭГ проходит до 2 сентября, если выборы в регионе длятся три дня, до 3 сентября – при двухдневном голосовании, до 4 сентября – при однодневном.
Избирком Псковской области опубликовал 29 июля в Telegram другое видео, в котором комиссия заявляет об удобстве ДЭГ для избирателей с высокой занятостью. В ролике женщина консервирует огурцы, потом делает перерыв, чтобы подать заявку на онлайн-голосование. «Чтоб от дел не отвлекаться, ДЭГ на помощь к нам придет. Весь процесс голосования в телефоне оживет», – озвучивает закадровый голос в видео.
Выборы для детей
Этим летом несколько региональных избиркомов организовывали просветительские проекты в детских лагерях. В частности, избирком Алтайского края провел в лагере «Восток» (село Целинное) имитацию президентских выборов. Кандидатами на должность выступили сами дети, отдыхающие в лагере, рассказывал избирком региона в своем Telegram-канале. Участники мероприятия сформировали избирательные комиссии, а кандидаты провели предвыборные агитации и пресс-конференции, дополнила комиссия. Другие «президентские» выборы провел в июле избирком Ярославской области в лечебно-оздоровительном комплексе «Сахареж» (Ярославль, пос. Бурмакино), говорится в сообществе комиссии во «В контакте». Явка на выборах «составила 100%», уточняется в публикации.
Свой мем также опубликовал 30 июля избирком Республики Марий Эл (Telegram, VK). На видео персонаж Копатыч (мультсериал «Смешарики») улыбается и играет на музыкальных инструментах – согласно подписи к ролику, герой мультфильма прошел регистрацию на ДЭГ. О преимуществе онлайн-голосования над электронным намекает избирком Республики Коми в своей публикации в VK: на изображении мужчина (подписан как «Избиратель») держит за руку девушку (представлена как «Бумажный бюллетень»), но при этом изучающе смотрит в сторону другой женщины (подписана как «ДЭГ»).
Сколько заявок
Всего в России подали 126 820 заявок на участие в сентябрьских выборах с помощью ДЭГ, еще 13 641 заявку – через «Мобильного избирателя», сообщила 31 июля глава ЦИК Элла Памфилова. Больше всего заявок на онлайн-голосование подали жители Московской (36 155), Вологодской (26 867), Челябинской (10 526) и Липецкой областей (8341), республик Алтай (8589), Чувашия (8541) и др., сообщается на сайте ЦИК.
Большинство избиркомов опубликовали в июле справочную информацию о том, как зарегистрироваться на онлайн-голосование, а также привели статистику о поданных заявках на ДЭГ в июле. «ДЭГ – это удобно, быстро и надежно!» – утверждается в публикации избиркома Марий Эл от 30 июля в Telegram. О безопасности личной информации электронных избирателей также говорилось в сообщениях комиссий Липецкой области и Камчатского края в Telegram. Помимо этого, ряд комиссий писали в июле о возможности голосования по месту нахождения через механизм «Мобильный избиратель».
Эффективность агитации с помощью мемов заключается в том, что для передачи необходимой идеи они требуют меньше времени, чем другие способы, говорит политолог Николай Юханов. Пользователи интернета также активно пересылают мемы, если они «сделаны талантливо», продолжает он. При этом есть сомнения в эффективности публикаций региональных избиркомов, уточнил Юханов. От имени региональных комиссий может работать консалтинговое агентство или PR-компания, предполагает эксперт.
Где пройдут выборы
День единого голосования в 2024 г. назначен на 8 сентября. В этом году запланировано более 4000 избирательных кампаний в 83 регионах России, в 20 из них будут избраны губернаторы. ДЭГ на выборах будет доступно в 25 регионах страны.
Опубликованные мемы о ДЭГ работают против повышения явки на выборах, утверждает политолог Александр Кынев. По его словам, обозначенные публикации содержат в себе сразу два умозаключения: о том, что участие в выборах занимает много времени и что ДЭГ является оперативным методом голосования. Но избиратель сможет запомнить только мысль о том, что выборы являются «тратой времени», утверждает политолог. «Работает в агитации одна идея, а не набор», – говорит он. Публикация избиркомами мемов о ДЭГ вызвана желанием «интересно рассказать о не самых интересных кампаниях» на выборах, считает политолог Михаил Виноградов.