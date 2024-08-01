Региональные избиркомы используют мемы для продвижения онлайн-голосования

Опубликованные мемы о ДЭГ работают против повышения явки на выборах, утверждает политолог Александр Кынев. По его словам, обозначенные публикации содержат в себе сразу два умозаключения: о том, что участие в выборах занимает много времени и что ДЭГ является оперативным методом голосования. Но избиратель сможет запомнить только мысль о том, что выборы являются «тратой времени», утверждает политолог. «Работает в агитации одна идея, а не набор», – говорит он. Публикация избиркомами мемов о ДЭГ вызвана желанием «интересно рассказать о не самых интересных кампаниях» на выборах, считает политолог Михаил Виноградов.