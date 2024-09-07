Что известно о ситуации в Курской области на 7 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 7 сентябряНа фоне боев регион показывает одну из самых высоких явок на выборах в России
Бои российской и украинской армий продолжаются в Курской области уже месяц. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, в соседних Белгородской и Брянской областях также ввели режим КТО. В регион прибыло из Тулы прибыло около 60 т гуманитарной помощи, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Глава «Росатома» Алексей Лихачев проинформировал президента РФ Владимира Путина об итогах визитов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.
«Ведомости» собрали всю известную информацию о ситуации в Курской области на 7 сентября.
Сводка Минобороны России
За последние сутки подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, а также сорвали попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки, сообщило Минобороны РФ в очередной сводке о ситуации в регионе. По данным оборонного ведомства, ВС РФ также поразили скопление живой силы и техники нескольких бригад ВСУ в районах 16 населенных пунктов.
Российские войска продолжали действовать и в граничащей с российским регионом Сумской области. Там авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили 13 единиц бронетехники, девять артиллерийских орудий и др. Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10 700 военнослужащих, 84 танка, 41 БМП и другое вооружение и технику, заявляют в Минобороны.
Как помогают приграничному региону
В Курскую область после проникновения ВСУ продолжает поступать гуманитарная помощь. Новый партии грузов прибывают каждый день, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Недавно около 60 т гумпомощи передала Тула. Город поддержал курян питьевой водой, продуктами питания, средствами гигиены, электрооборудованием, раскладными кроватями и спальные принадлежностями, уточнил Смирнов. Всего область получила, по данным МЧС, почти 4000 т гуманитарных грузов.
В Тульскую область также уехали жители приграничных районов, которым пришлось покинуть свои дома. По данным курского главы, в ПВР разместились более тысячи человек, а 300 эвакуированных нашли жилье самостоятельно. 111 школьникам пришлось пойти в местные школы, еще 27 детей зачислены в детские сады, а 25 наших молодых людей поступили в колледжи, перечислил Смирнов. Кроме того, 25 человек нашли работу на местных предприятиях.
МЧС России сообщает о поддержке из Волгоградской области. В этом регионе, по информации ведомства, отдохнут более 100 детей из приграничного региона. За последние сутки из приграничных районов Курской области эвакуированы 11 человек, связь с родственниками удалось восстановить 19 жителям приграничья, говорится в сообщении МЧС.
Высокая явка на выборах
В Курской области 7 сентября проходит второй день выборов губернатора, глав районов и муниципальных депутатов. Согласно данным на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на 15:12 мск, в регионе на выборах губернатора проголосовали почти 63 000 избирателей из 82 529 участников. Явка по ДЭГу достигла таким образом 76%. К концу первого дня голосования с учетом досрочного в регионе выразили свою волю 46,94% избирателей (это 363 838 человек). На следующий день ЦИК сообщил, Курская область наряду с Кузбассом показали самую высокую явку на выборах глав субъектов.
Мэр Курска Игорь Куцак проверил ход голосования на УИКе в областном Доме культуры им. В.Н. Винокура. Участковая избирательная комиссия находится под круглосуточным наблюдением, написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, при входе на участок избирателей осматривают с помощью металлодетекторов и проверяют находящиеся при них вещи.
«Члены УИКа сообщили о хорошей явке на выборах главы региона. У общественных наблюдателей нет замечаний к организации избирательного процесса», – написал Куцак.
Все члены территориальных и участковых комиссий проинструктированы на предмет поведения в условиях ракетной опасности и сообщений о минировании, добавил глава города.
Путину доложили об итогах визита Гросси на АЭС
Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев проинформировал президента РФ Владимира Путина об итогах визитов главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил 7 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что личных контактов у Путина и Гросси не было.
Атомные электростанции не могут быть целью в вооруженном конфликте, подчеркивал ранее Гросси. Гендиректор «Росатома» говорил, что Курская АЭС работает в штатном режиме, Гросси, по его словам, смог убедиться в этом лично во время своего визита на станцию. В то же время Лихачев подчеркнул, что Россия ожидает адекватной реакции агентства на недавние атаки ВСУ на АЭС.