Что известно о ситуации в Курской области на 7 сентября

В Курской области 7 сентября проходит второй день выборов губернатора, глав районов и муниципальных депутатов. Согласно данным на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на 15:12 мск, в регионе на выборах губернатора проголосовали почти 63 000 избирателей из 82 529 участников. Явка по ДЭГу достигла таким образом 76%. К концу первого дня голосования с учетом досрочного в регионе выразили свою волю 46,94% избирателей (это 363 838 человек). На следующий день ЦИК сообщил, Курская область наряду с Кузбассом показали самую высокую явку на выборах глав субъектов.