Гросси: АЭС не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте
Атомные электростанции не могут быть целью в вооруженном конфликте. Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.
«Я это говорил на Запорожье, я это говорил в Киеве, я это сейчас говорю в Калининграде. АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте», – сказал он (цитата по ТАСС).
Гросси сообщил, что МАГАТЭ предлагает со своей стороны меры и инструменты, чтобы «избежать тех ситуаций, которые являются неприемлемыми для всех сторон».
6 сентября в Калининграде проходят переговоры Гросси и Лихачева. Гендиректор «Росатома» отметил, что Курская АЭС работает в штатном режиме, Гросси смог убедиться в этом лично во время своего визита на станцию. В то же время гендиректор «Росатома» подчеркнул, что Россия ожидает адекватной реакции агентства на недавние атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Визит Гросси на КАЭС состоялся 27 августа. Он объяснил свой визит тем, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента. 6 августа ВСУ вошли на территорию Курской области.