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Гросси: АЭС не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте

Ведомости

Атомные электростанции не могут быть целью в вооруженном конфликте. Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Я это говорил на Запорожье, я это говорил в Киеве, я это сейчас говорю в Калининграде. АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте», – сказал он (цитата по ТАСС).

Гросси сообщил, что МАГАТЭ предлагает со своей стороны меры и инструменты, чтобы «избежать тех ситуаций, которые являются неприемлемыми для всех сторон».

6 сентября в Калининграде проходят переговоры Гросси и Лихачева. Гендиректор «Росатома» отметил, что Курская АЭС работает в штатном режиме, Гросси смог убедиться в этом лично во время своего визита на станцию. В то же время гендиректор «Росатома» подчеркнул, что Россия ожидает адекватной реакции агентства на недавние атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС.

Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Визит Гросси на КАЭС состоялся 27 августа. Он объяснил свой визит тем, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента. 6 августа ВСУ вошли на территорию Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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