Госдума хочет обсудить вопросы миграции с Голиковой и Колокольцевым

Обращает на себя внимание новый формат правительственного часа – вместо традиционно одного профильного вице-премьера или министра на правчас приглашены сразу несколько руководителей ведомств, говорит эксперт: «И не всегда даже из одной вертикали распределения полномочий – например, энергетику курирует вице-премьер Новак, но выступать будет Хуснуллин, социальные вопросы отнесены к Голиковой, но по детскому отдых приглашен Чернышенко. Такая «перетасовка» наверняка согласовывалась с Белым домом с точки зрения распределения полномочий, поскольку раньше депутатам не всегда удавалось комплексно раскрыть проблему из-за отсутствия в зале ответственных должностных лиц».