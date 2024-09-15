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Госдума хочет обсудить вопросы миграции с Голиковой и Колокольцевым

Совет нижней палаты 16 сентября рассмотрит расписание встреч с членами правительства
Елена Мухаметшина
Дмитрий Астахов / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС

Депутаты Госдумы в осеннюю сессию хотят встретиться с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, вице-премьерами Дмитрием Чернышенко, Татьяной Голиковой и Маратом Хуснуллином, министром промышленности Антоном Алихановым и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и др. Расписание проведения «правительственных часов» на осеннюю сессию разработал комитет Госдумы по контролю.

Проект постановления о проведении правительственных часов будет рассмотрен 16 сентября на совете нижней палаты, а 17 сентября должен быть утвержден депутатами на пленарном заседании. Всего депутаты предварительно запланировали пять «правительственных часов». Их расписание может корректироваться.

Первый из членов правительства в эту сессию должен прийти на Охотный Ряд 2 октября. Темой «правительственного часа» станет «Организация отдыха и оздоровления детей», пригласить на него планируется вице-премьера Чернышенко, главу Минтруда Антона Котякова, министра просвещения Сергея Кравцова и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Затем 23 октября запланирован «правительственный час» про состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. В Думу планируется позвать Хуснуллина, министра энергетики Сергея Цивилева, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

На ноябрь запланированы два таких мероприятия. Первый «правчас» должен пройти 13 ноября на особо волнующую нижнюю палату тему – «актуальные вопросы правоприменительной практики при реализации государственной миграционной политике». На него в Госуме ждут Голикову, Колокольцева и (вновь) Котякова.

Затем о повышении роли системы среднего профессионального образования «в кадровом обеспечении отраслей производства» депутаты хотят поговорить с Кравцовым и Алихановым. Этот «правительственный час» запланирован на 27 ноября.

Алханова хотят позвать и 11 декабря вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и министром сельского хозяйства Оксаной Лут на «правительственный час», чтобы поговорить «о реализации программ импортозамещения».

Тематики детского отдыха, ЖКХ и кадров носят сезонный характер и связаны со школьными каникулами, завершением приемной кампании и подготовкой к отопительному периоду, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «Вопросы миграции и импортозамещения можно отнести к категории «на злобу дня». Однако если по первому у депутатов даже избыток предложений, то по второму скорее они хотели бы услышать новые предложения».

Обращает на себя внимание новый формат правительственного часа – вместо традиционно одного профильного вице-премьера или министра на правчас приглашены сразу несколько руководителей ведомств, говорит эксперт: «И не всегда даже из одной вертикали распределения полномочий – например, энергетику курирует вице-премьер Новак, но выступать будет Хуснуллин, социальные вопросы отнесены к Голиковой, но по детскому отдых приглашен Чернышенко. Такая «перетасовка» наверняка согласовывалась с Белым домом с точки зрения распределения полномочий, поскольку раньше депутатам не всегда удавалось комплексно раскрыть проблему из-за отсутствия в зале ответственных должностных лиц».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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