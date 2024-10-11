Владимир Путин провел встречу с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Владимир Путин провел встречу с новым президентом Ирана Масудом ПезешкианомГлава республики принял приглашение посетить Россию с официальным визитом
Владимир Путин в Ашхабаде впервые встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом после того, как в Иране в июле этого года прошли выборы. Еще одна встреча глав двух государств запланирована на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября.
Путин на встрече заявил, что позиции Ирана и России зачастую схожи в оценке событий в мире. «Мы активно работаем вместе на международной арене», – сказал глава государства. Он также отметил роль Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. По словам Путина, наблюдается рост товарооборота между государствами в 2024 г. Он не отыграл определенное падение прошлого года, но тенденции во взаимной торговле хорошие, считает президент РФ.
Пезешкиан на встрече принял приглашение Путина посетить Россию с официальным визитом. Президент Ирана сделал это с благодарностью и сказал, что обязательно воспользуется приглашением. По словам Пезешкиана, отношения Ирана и России носят стратегический и искренний характер. «Наши отношения в культурной, экономической и социальной сферах день за днем улучшаются», – сказал он, подчеркнув, что тенденция должна сохраняться.
У России и Ирана много возможностей – страны должны помогать друг другу, поскольку позиции Москвы и Тегерана на международной арене схожи, добавил Пезешкиан. «Мы сделаем все для подписания документов [на саммите БРИКС]», – отметил он. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Пезешкиан оценил ее как сложную. По его словам, США и другие западные страны не хотят, чтобы она «утихала».
С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Встреча с Пезешкианом имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», – говорил журналистам Ушаков.
Пезешкиан в этом году участвовал в досрочных выборах президента в Иране. Они были объявлены после гибели при крушении вертолета президента Ибрахима Раиси в мае 2024 г. В первом туре президентских выборов 28 июня Пезешкиан набрал 42,5% голосов. Его ближайший оппонент – консерватор Саид Джалили – получил 38,6%. Во втором туре выборов 5 июля Пезешкиан получил 53,6% голосов, а Джалили – 44,3%. По своим взглядам Пезешкиан умеренный реформатор, он считает необходимым иностранные инвестиции в экономику Ирана, выступает за снятие антииранских санкций и возобновление ядерной сделки, улучшение отношений с Западом. В Иране он выступает против законопроекта о хиджабе и целомудрии, работы полиции нравов, а также ограничений в киберпространстве.
Также в Ашхабаде у Путина пройдет встреча с председателем Верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. На полях форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа современного мира и развития» в Ашхабаде президент кратко переговорил с президентом Пакистана Асафом Али Зардари и со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.