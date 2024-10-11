Владимир Путин провел встречу с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Пезешкиан в этом году участвовал в досрочных выборах президента в Иране. Они были объявлены после гибели при крушении вертолета президента Ибрахима Раиси в мае 2024 г. В первом туре президентских выборов 28 июня Пезешкиан набрал 42,5% голосов. Его ближайший оппонент – консерватор Саид Джалили – получил 38,6%. Во втором туре выборов 5 июля Пезешкиан получил 53,6% голосов, а Джалили – 44,3%. По своим взглядам Пезешкиан умеренный реформатор, он считает необходимым иностранные инвестиции в экономику Ирана, выступает за снятие антииранских санкций и возобновление ядерной сделки, улучшение отношений с Западом. В Иране он выступает против законопроекта о хиджабе и целомудрии, работы полиции нравов, а также ограничений в киберпространстве.