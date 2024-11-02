Законопроект об отмене прямых выборов мэра Якутска внесен в парламент республики

В пояснительной записке также отмечается, что законопроект разработан для приведения в соответствие с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». При принятии законопроекта Федорова не произойдет автоматический переход на конкурсное избрание глав, замечает юрист Олег Захаров. «В каждом случае это нужно будет делать в ручном режиме, через изменение уставов, голосованием депутатов местного парламента, – сказал он «Ведомостям». По словам эксперта, для многих улусов свой всенародно избранный мэр – это атрибут местной идентичности, поэтому «вряд ли повсеместная замена выборных местных глав на конкурсных пройдет быстро и безболезненно», но «юридическая калитка для таких изменений теперь открыта».