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Законопроект об отмене прямых выборов мэра Якутска внесен в парламент республики

Он допускает вариативность порядка избрания главы любого муниципалитета этого российского региона
Александр Тихонов
Дискуссия о целесообразности прямых выборов мэра Якутска началась в середине октября/ Гаврил Старостин / ТАСС

Депутат госсобрания Якутии Виктор Федоров («Единая Россия») внес в региональный парламент законопроект, допускающий отмену прямых выборов Якутска – одного из четырех административных центров в России, где глава города по-прежнему избирается гражданами. Об этом единоросс сообщил «Ведомостям». Поправками (копия есть у «Ведомостей») предусмотрено, что глава любого муниципального образования республики, включая ее столицу, может быть избран любым законным путем, тогда как действующая редакция закона «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» предусматривает императивное регулирование – избрание главы только на прямых выборах.

Действующий порядок избрания глав «может негативно повлиять на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования», следует из пояснительной записки. Предусмотренная же законопроектом Федорова вариативность порядка избрания мэров «способствует повышению эффективности системы муниципального управления, а также укреплению защиты избирательных прав граждан», отмечается в документе. Принятие поправок «в дальнейшем благотворно повлияет на развитие как муниципальных образований, так и Республики Саха (Якутия) как региона в целом, благодаря эффективной и планомерной ротации кадрового руководящего состава на местах», считает их автор.

В пояснительной записке также отмечается, что законопроект разработан для приведения в соответствие с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». При принятии законопроекта Федорова не произойдет автоматический переход на конкурсное избрание глав, замечает юрист Олег Захаров. «В каждом случае это нужно будет делать в ручном режиме, через изменение уставов, голосованием депутатов местного парламента, – сказал он «Ведомостям». По словам эксперта, для многих улусов свой всенародно избранный мэр – это атрибут местной идентичности, поэтому «вряд ли повсеместная замена выборных местных глав на конкурсных пройдет быстро и безболезненно», но «юридическая калитка для таких изменений теперь открыта».

Дискуссия о целесообразности прямых выборов мэра Якутска началась в середине октября, когда группа депутатов городской думы предложила внести поправку ко второму чтению рассматриваемого в Госдуме с 2021 г. законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», отменяющую выборы мэров административных центров регионов. Предложение поддержал и мэр Якутска единоросс Евгений Григорьев, избранный на прямых выборах в 2021 г. Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявлял «Ведомостям», что инициатива об отмене выборов мэра представляется конструктивной, укладывается в логику современных преобразований и достойна изучения.

Руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров отмечает «странную поспешность» в вопросе отмены выборов мэра Якутска спустя всего год после выборов в госсобрание Якутии. По его мнению, если бы «Единая Россия» (ЕР) год назад шла на выборы с лозунгом «Отменим выборы мэра Якутска», она набрала бы «сильно меньше» голосов. ЕР победила с результатом 54,36% голосов «и не сказать, что это было триумфальное шествие партии власти», указал эксперт.

Прямые выборы мэров на данный момент остаются в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотка), Хабаровске и Якутске. В 2023 г. были отменены прямые выборы мэров Улан-Удэ и Новосибирска.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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