Как Казахстан принял приехавшего с госвизитом Владимира Путина

Как Казахстан принял приехавшего с госвизитом Владимира ПутинаВ основе повестки – вопросы экономики
Первый день своего государственного визита в Казахстан Владимир Путин провел за обсуждением насущных вопросов в резиденции «Акорда» его коллеги Касым-Жомарта Токаева. У самолета Путина встречал лично Токаев. Как сообщила его пресс-служба, «в знак искренней дружбы между народами Казахстана и России» там же оказались детишки с флагами двух стран и прочитали стихи. А затем художница Асель Сабыржанкызы представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Путина из Москвы (полет занял около трех часов). Астана была украшена еще накануне, когда в нее прибыли члены российской делегации и журналисты, – на экранах вдоль ночных дорог были включены российские флаги разной формы. Группа из шести самолетов ВВС Казахстана окрасила небо в цвета российского триколора. Все это удивило Путина. «Такой торжественный антураж необычен», – сказал он, признав позже Казахстан «надежным союзником».
В ходе переговоров Токаев поблагодарил Путина за визит, назвав это важным событием. Тот в ответ пригласил коллегу на предновогоднюю неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург, а в Москву – в мае 2025 г. на юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Токаев, согласно первоначальным планам, должны были еще и обратиться к участникам пленарной сессии 20-го форума межрегионального сотрудничества, который проходил в Уфе (это состоялось после сдачи номера).
Как пишет ТАСС, между Казахстаном и субъектами России уже есть около 300 соглашений, а на межрегиональное сотрудничество приходится 70% объема двусторонней торговли (а на приграничные области – порядка 40%). Важным фактором остается то, что в Казахстане, согласно переписи населения 2021 г., проживает почти 3 млн русских (более 15% населения). Правда, их число с годами после распада Советского Союза снизилось – более чем в 2 раза (было 6 млн).
Накануне Путин написал статью в «Казправде». Если в 2023 г. товарооборот составил больше $28 млрд (для сравнения: у Китая и Казахстана – $31,5 млрд), то за первые девять месяцев он уже достиг $20 млрд, отметил президент. Токаев в ответной статье в «Известиях» сообщил, что в 2023 г. российские компании инвестировали в Казахстан более $3 млрд, при этом его страна вложила в экономику России такую же сумму. Кроме того, Казахстан и Россия реализовали 90 проектов на сумму свыше $18 млрд, а еще 49 перспективных проектов находится на стадии исполнения.
Ожидалось, что по итогам первого дня президенты подпишут заявление об углублении стратегического партнерства. Всего же было намечено подписать 20 документов – от энергетики до здравоохранения и юстиции, говорил накануне помощник Путина Юрий Ушаков. 28 ноября Путина ждет в Астане саммит ОДКБ.
Государственный визит Путина в Казахстан и его встреча с Токаевым – высший уровень коммуникации между двумя странами, символ стратегического партнерства Москвы и Астаны, говорит директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Рекеда. Повестка встречи будет разделена на три блока: экономика, энергетика и безопасность. В экономическом блоке важно сохранение товарооборота между Россией и Казахстаном на определенном плато, а структура товарооборота свидетельствует о его оздоровлении – если раньше Россия больше экспортировала, а Казахстан импортировал, то теперь показатели более или менее выравнялись, говорит она. Это открывает новые перспективы торгового взаимодействия. Относительно энергетики будет обсуждаться строительство АЭС в Казахстане, потенциальным участником которого может стать «Росатом». Кроме того, речь пойдет и о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане, которые являются совместным проектом российских компаний с привлечением казахстанского капитала. Эти ТЭЦ весьма важны, отмечает Рекеда, так как Казахстан сталкивается с проблемой энергодефицита.
Наконец, в сфере безопасности лидерам необходимо сверить часы после удара Россией «Орешником» по заводу «Южмаш», на что Казахстан, единственный из стран СНГ, отреагировал экстренным совещанием на высшем уровне. Важны и гуманитарные вопросы, в том числе касающиеся использования русского языка, подчеркивает Рекеда.