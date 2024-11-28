Как Казахстан принял приехавшего с госвизитом Владимира Путина

Государственный визит Путина в Казахстан и его встреча с Токаевым – высший уровень коммуникации между двумя странами, символ стратегического партнерства Москвы и Астаны, говорит директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Рекеда. Повестка встречи будет разделена на три блока: экономика, энергетика и безопасность. В экономическом блоке важно сохранение товарооборота между Россией и Казахстаном на определенном плато, а структура товарооборота свидетельствует о его оздоровлении – если раньше Россия больше экспортировала, а Казахстан импортировал, то теперь показатели более или менее выравнялись, говорит она. Это открывает новые перспективы торгового взаимодействия. Относительно энергетики будет обсуждаться строительство АЭС в Казахстане, потенциальным участником которого может стать «Росатом». Кроме того, речь пойдет и о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане, которые являются совместным проектом российских компаний с привлечением казахстанского капитала. Эти ТЭЦ весьма важны, отмечает Рекеда, так как Казахстан сталкивается с проблемой энергодефицита.