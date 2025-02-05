Что новый лидер Сирии аш-Шараа искал в Турции и Саудовской Аравии

Türkiye также сообщала, что главным предметом нынешних переговоров должна была стать борьба с ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) , активизировавшимся после падения Асада на востоке Сирии, и с курдами из числа «Союза демократических сил» (СДС). Они контролируют сирийский северо-восток за Евфратом при поддержке США. С падением Асада и распадом старой сирийской армии СДС ведет бои с протурецкими группировками у Манбиджа и на переправах через реку. Анкара считает СДС «филиалом» Рабочей партии Курдистана, которую расценивает как террористов. Reuters сообщило со ссылкой на источники, что на переговорах в Анкаре стороны могли говорить и о соглашении по обороне с созданием турецких баз в Сирии. Türkiye уточняла, что их может быть две и на них разместят турецкие F-16.