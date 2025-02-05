Что новый лидер Сирии аш-Шараа искал в Турции и Саудовской Аравии

Что новый лидер Сирии аш-Шараа искал в Турции и Саудовской АравииОн хочет заручиться поддержкой этих стран, одновременно сохраняя баланс между ними
Назначенный 29 января сирийским президентом на переходный период Ахмед аш-Шараа, он же лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена, признана террористической в России и в Турции), 4 февраля завершил в Анкаре первое зарубежное турне в новом качестве. И это в целом первый визит в Турцию лидера Сирии с 2011 г. До этого 2–3 февраля аш-Шараа побывал в Саудовской Аравии.
Аш-Шараа прибыл в Анкару вечером 4 февраля, где встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила канцелярия последнего. Турция была первой страной, пославшей главу своего МИДа в Дамаск после падения режима Асада: Хакан Фидан встретился с аш-Шараа еще в декабре 2024 г.
Перед прибытием самого аш-Шараа в Турцию газета Türkiye сообщила, что Эрдоган якобы намерен посетить Сирию «до начала Рамадана» (до 28 февраля). Но Эрдоган уже не станет первым зарубежным лидером в Дамаске после смены власти: в конце января там побывал эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.
Турция – явно дружественное государство для новых сирийских властей, которое стало основным выгодоприобретателем от падения Асада, говорит программный менеджер РСМД Иван Бочаров. И для новых хозяев Дамаска важно заручиться поддержкой Турции. В экономической сфере вряд ли будет оказана прямая помощь, скорее, приоритетное право в восстановлении будет получено турецкими строительными компаниями, полагает эксперт.
Türkiye также сообщала, что главным предметом нынешних переговоров должна была стать борьба с ИГ
Переговоры о турецких базах в логике действий Анкары, говорит Бочаров, а Сирия таким образом может заручиться дипломатической и военной поддержкой Турции. По мнению ведущего научного сотрудника центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова, аш-Шараа также мог теоретически как обсуждать с Эрдоганом планирование операции против курдов в роли «младшего» партнера, так и объяснить, почему ХТШ не будет это делать. «Для гипотетического отказа от такого сценария мог пригодиться визит в Эр-Рияд, который считается проводником политики США в регионе», – полагает востоковед.
При этом, считает Сухов, даже совместная операция против курдов все равно не может достичь цели ликвидации их квазигосударства: США через СДС контролируют главные нефтяные месторождения и сельхозугодья Сирии и они вряд ли согласятся передать их кому-то еще. «Но и двух возможных военных баз в Сирии может хватить для усиления давления на курдов», – заключает востоковед.
Что в Саудии тебе моей
В Эр-Рияде новый лидер Сирии встречался с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Как писало саудовское госагентство SPA, он поздравил аш-Шараа с назначением «президентом Сирийской Арабской Республики» (хотя САР уже фактически не существует. – «Ведомости»). Лидеры обсудили «поддержание безопасности и стабильности» в Сирии, а также «отношения и возможности для кооперации в различных областях».
Вместе с аш-Шараа в Эр-Рияде находился, по данным SPA, глава МИД временного правительства Сирии Асаад аль-Шайбани. В конце января он вел переговоры c делегацией России во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым о судьбе ее военных баз в Сирии. Госагентство SANA (ранее лояльное свергнутому в декабре 2024 г. Башару Асаду, а теперь – новым властям Сирии) передавало слова аш-Шараа о том, что визит «положит начало стратегическим отношениям двух стран».
Первоочередная задача аш-Шараа в его турне – реализовать планы по восстановлению Сирии, полагает Бочаров. Саудовская Аравия – лидер арабского и исламского мира, противовес Турции и Катару, ключевой член Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества, а от них зависит легитимация новых властей Сирии, напоминает Сухов. Кроме того, аш-Шараа придется доказать «умеренность» ислама в его стране. Это можно будет считать успешно выполненной задачей, если последуют комплиментарные фетвы религиозных авторитетов, полагает эксперт.
При этом ХТШ неверно считать строго протурецкой группировкой, что и показал первоочередной визит в Эр-Рияд, говорит Бочаров. «Саудовская Аравия прагматично смотрит на ситуацию с Сирией: Эр-Рияд хотел бы не отстать от ОАЭ и других, кто начнет восстанавливать страну с выгодой для себя», – говорит эксперт.