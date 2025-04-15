В Эквадоре оппозиция не признала итоги выборов президента

В Эквадоре оппозиция не признала итоги выборов президентаПобедивший Даниэль Нобоа обещает побороть оргпреступность
Действующий глава Эквадора и лидер правоцентристской партии «Национальное демократическое действие» (66 мандатов из 151 в парламенте) Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов. После обработки более 92% бюллетеней он набирает 55,6% голосов избирателей, следует из результатов ЦИК. Его соперница, президент левой партии «Движение гражданской революции» (66 мандатов) Луиза Гонсалес, набрала 44%, она отказывается признавать результаты голосования и требует пересчета голосов. Явка составила более 83%. Сразу после голосования Гонсалес перед сторонниками обвинила своего оппонента в злоупотреблении властью и «вопиющей» фальсификации выборов. Видеозапись ее выступления опубликована на ее странице в Х.
В ответ Нобоа назвал «постыдным» обвинение в фальсификациях со стороны Гонсалес при разнице в 11–12% голосов избирателей. Победа Нобоа произошла на фоне беспрецедентного всплеска насилия в Эквадоре, вызванного побегом из тюрьмы лидера крупнейшей в стране преступной группировки Los Choneros Хосе Адольфо Масиаса Вильямара в январе 2024 г. После этого по всей стране периодически происходят столкновения между силами правопорядка и вооруженными бандитами, в республике действует режим внутреннего вооруженного конфликта.
Поэтому проблема безопасности была одной из ключевых тем в программах кандидатов. И хотя режим внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре введен Нобоа, в ходе избирательной кампании он подчеркивал, что под его руководством уровень убийств снизился с 46,18 на 100 000 человек в 2023 г. до 38,76 в 2024 г. (при этом в 2019 г. было всего 6,85 убийства). Тем не менее, согласно исследованию Insight Crime, по этому показателю Эквадор остается самой опасной страной в Латинской Америке.
Во внешней политике Нобоа планирует выстроить дружественные отношения с США и отменить запрет президента-социалиста Рафаэля Корреа (2007–2017) на размещение в стране иностранных военных баз, чтобы впоследствии привлечь американских, европейских и бразильских военных для борьбы с организованной преступностью.
Политическая карьера Нобоа, сына основателя крупнейшей в стране банановой корпорации, началась в 2021 г. с избрания депутатом Национального собрания. А уже через два года в возрасте 35 лет он победил на внеочередных президентских выборах, после того как президент Гильермо Лассо подал в отставку, чтобы избежать возможного импичмента из-за подозрений в коррупции. На этом посту Нобоа доработал оставшиеся 16 месяцев срока своего предшественника.
Рост насилия в Эквадоре начался еще до Нобоа, поэтому многие избиратели не ассоциировали эту проблему с президентом, а воспринимали его как человека, способного покончить с ней, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По мнению эксперта, главным фактором победы Нобоа стало неприятие большинством эквадорцев идеологии предыдущего президента Корреа, которую разделяет Гонсалес. «Я не отрицаю использование властями административного ресурса. А действие в ряде районов чрезвычайного положения мешало кандидатам вести агитацию. Тем не менее эти факторы вряд ли могли серьезно повлиять на результаты голосования», – полагает эксперт. Непризнание Гонсалес итогов выборов вряд ли приведет к росту протестной активности в стране, считает Хейфец. После выборов внешняя политика Эквадора сохранит вектор на сближение с Вашингтоном. «Нобоа позиционирует себя сторонником американского президента Дональда Трампа. Отчасти это помогло ему набрать часть голосов тех избирателей, которые рассчитывают на сближение страны с США», – объяснил собеседник «Ведомостей».