В Эквадоре оппозиция не признала итоги выборов президента

Рост насилия в Эквадоре начался еще до Нобоа, поэтому многие избиратели не ассоциировали эту проблему с президентом, а воспринимали его как человека, способного покончить с ней, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По мнению эксперта, главным фактором победы Нобоа стало неприятие большинством эквадорцев идеологии предыдущего президента Корреа, которую разделяет Гонсалес. «Я не отрицаю использование властями административного ресурса. А действие в ряде районов чрезвычайного положения мешало кандидатам вести агитацию. Тем не менее эти факторы вряд ли могли серьезно повлиять на результаты голосования», – полагает эксперт. Непризнание Гонсалес итогов выборов вряд ли приведет к росту протестной активности в стране, считает Хейфец. После выборов внешняя политика Эквадора сохранит вектор на сближение с Вашингтоном. «Нобоа позиционирует себя сторонником американского президента Дональда Трампа. Отчасти это помогло ему набрать часть голосов тех избирателей, которые рассчитывают на сближение страны с США», – объяснил собеседник «Ведомостей».