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Старовойт заявил о готовности оказывать поддержку следствию по делу Смирнова

Министр транспорта, экс-губернатор Курской области впервые прокомментировал ситуацию с его арестом
Елена Мухаметшина
Министр транспорта, экс-губернатор Курской области Роман Старовойт
Министр транспорта, экс-губернатор Курской области Роман Старовойт / Максим Стулов / Ведомости

Министр транспорта Роман Старовойт прокомментировал «Ведомостям» задержание бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. «Идет следствие. Я надеюсь, что разберутся. Мне детали [дела] неизвестны», – сказал Старовойт, который до 2024 г. руководил приграничным регионом.

На вопрос, были ли к нему самому какие-то вопросы со стороны следствия, учитывая, что в свое время Смирнов был первым заместителем губернатора Старовойта и главой правительства региона, министр ответил: «Пока идет следствие. Пока вопросов не было. Будем оказывать всестороннюю поддержку следствию, если такие вопросы будут».

Бывший губернатор Курской области Смирнов был задержан 16 апреля. В тот же день Мещанский суд Москвы по ходатайству МВД арестовал чиновника на два месяца. На следующий день был арестован и его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие инкриминирует им хищение 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

МВД сообщило, что Смирнов и Дедов, а также руководство «Корпорации развития Курской области», которая выступала генподрядчиком при строительстве оборонительных сооружений, «руководили организованной группой» и занимались хищением бюджетных средств.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн, комментируя задержание своего предшественника, сказал, что правительство региона сотрудничает с правоохранительными органами «в деле наведения порядка в регионе».

Смирнов был назначен врио губернатора Курской области 15 мая 2024 г. На этом посту он сменил Романа Старовойта, который был назначен министром транспорта при формировании нового правительства после президентских выборов и инаугурации президента. Старовойт возглавлял Курскую область с 2019 по 2024 г. Смирнов был в это время замгубернатора, а затем первым вице-губернатором региона.

В сентябре 2024 г. Смирнов избрался главой Курской области, набрав 65,28% голосов. А уже 5 декабря он подал в отставку. Владимир Путин назначил врио главы региона депутата Госдумы Хинштейна.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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