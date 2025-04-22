Старовойт заявил о готовности оказывать поддержку следствию по делу Смирнова

Старовойт заявил о готовности оказывать поддержку следствию по делу СмирноваМинистр транспорта, экс-губернатор Курской области впервые прокомментировал ситуацию с его арестом
Министр транспорта Роман Старовойт прокомментировал «Ведомостям» задержание бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. «Идет следствие. Я надеюсь, что разберутся. Мне детали [дела] неизвестны», – сказал Старовойт, который до 2024 г. руководил приграничным регионом.
На вопрос, были ли к нему самому какие-то вопросы со стороны следствия, учитывая, что в свое время Смирнов был первым заместителем губернатора Старовойта и главой правительства региона, министр ответил: «Пока идет следствие. Пока вопросов не было. Будем оказывать всестороннюю поддержку следствию, если такие вопросы будут».
Бывший губернатор Курской области Смирнов был задержан 16 апреля. В тот же день Мещанский суд Москвы по ходатайству МВД арестовал чиновника на два месяца. На следующий день был арестован и его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие инкриминирует им хищение 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.
МВД сообщило, что Смирнов и Дедов, а также руководство «Корпорации развития Курской области», которая выступала генподрядчиком при строительстве оборонительных сооружений, «руководили организованной группой» и занимались хищением бюджетных средств.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн, комментируя задержание своего предшественника, сказал, что правительство региона сотрудничает с правоохранительными органами «в деле наведения порядка в регионе».
Смирнов был назначен врио губернатора Курской области 15 мая 2024 г. На этом посту он сменил Романа Старовойта, который был назначен министром транспорта при формировании нового правительства после президентских выборов и инаугурации президента. Старовойт возглавлял Курскую область с 2019 по 2024 г. Смирнов был в это время замгубернатора, а затем первым вице-губернатором региона.
В сентябре 2024 г. Смирнов избрался главой Курской области, набрав 65,28% голосов. А уже 5 декабря он подал в отставку. Владимир Путин назначил врио главы региона депутата Госдумы Хинштейна.