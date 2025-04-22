Старовойт заявил о готовности оказывать поддержку следствию по делу Смирнова

Бывший губернатор Курской области Смирнов был задержан 16 апреля. В тот же день Мещанский суд Москвы по ходатайству МВД арестовал чиновника на два месяца. На следующий день был арестован и его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие инкриминирует им хищение 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.