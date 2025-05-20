Как Россия и Китай собираются вместе осваивать остров на Дальнем Востоке

Как Россия и Китай собираются вместе осваивать остров на Дальнем ВостокеИз Большого Уссурийского хотят сделать полноценный курорт и территорию сотрудничества держав
Ключевой темой проходящего в Хабаровске Российско-китайского форума стало развитие острова Большого Уссурийского, разделенного между странами. На нем планируется создать транспортно-логистический хаб мирового уровня, построить конгресс-центр, офисы и жилье.
Посадки на набережной
За 15 минут до открытия первого российско-китайского форума в Хабаровске два работника коммунальных служб спешно разгоняли метлами лужу возле входа в Дом офицеров Восточного военного округа, где все должно было вот-вот начаться. В 200 метрах от лужи, на Комсомольской площади Хабаровска, получившей пять лет назад широкую известность благодаря тому, что на ней собирались сторонники арестованного экс-губернатора от ЛДПР Сергея Фургала (был приговорен в 2023 г. к 22 годам колонии), было все готово к вступительному слову нынешнего главы края Дмитрия Демешина (был избран в 2024 г. от «Единой России») и генконсула Китая в Хабаровске Цзян Сяояна.
Демешин в своей речи отдельно отметил «амбициозный проект по развитию Большого Уссурийского острова». «Здесь будут реализованы и передовые технологии, и, конечно, созданы рабочие места в других сферах. Развитие острова – это наш общий вклад в процветание наших народов, в том числе и в политической культуре. Мы очень рассчитываем создать полноценный курорт на острове», – заявил губернатор Хабаровского края. Цзян Сяоян, отлично владеющий русским языком, выступал на китайском. Когда переводчица завершала часть про то, что Хабаровск является крупным логистическим центром Дальнего Востока, дипломат внезапно перешел на русский и добавил: «И транспортный, и экономический, и научно-технический центр на Дальнем Востоке России», чем сорвал аплодисменты.
Сдача раньше срока
Завершил свою речь Цзян Сяоян также на русском. Он напомнил, что 21 октября 2024 г. Китай начал строительство грузопассажирского пункта пропуска на Большом Уссурийском, а этой весной аналогичные работы стартовали с российской стороны. «В эффективности китайских строителей и российских строителей сомневаться не стоит. У нас есть все шансы, все возможности для того, чтобы в тот срок, который намечен нашими руководителями, открывать этот погранпереход», – заявил генконсул. Китай намерен завершить работы в октябре 2026 г., отметил он. С российской стороны пункт пропуска планируется построить в 2028 г., сообщало ранее подведомственное Минтрансу ФГКУ «Росгранстрой».
Выступив перед собравшимися на Комсомольской площади, Дмитрий Демешин и Цзян Сяоян направились на посадки – но не те, которые, как признавался в интервью «Ведомостям» 23 августа 2024 г. тогда еще врио губернатора, его больше не интересуют, – а настоящие. Сажали луизеанию трехлопастную (миндаль, очень похожий на сакуру) по случаю 30-летия установления побратимских связей между Хабаровским краем и граничащей с ним китайской провинцией Хэйлунцзян.
Остров дружбы
По дороге Демешин рассказал Цзян Сяояну о планах создать в Хабаровске самую длинную набережную на Дальнем Востоке протяженностью 10 км. «Очень много уже сделано [в городе]», – ответил ему дипломат. Губернатор заметил, что «и планов много». «Постараемся сделать, чтобы Хабаровск немножко напоминал Шанхай или Пекин», – раскрыл он планы перед Цзян Сяояном. «Ваша команда на правильном пути», – ответил тот. Говоря о перспективной схожести Хабаровска с крупнейшими городами Китая, Демешин имел в виду прежде всего проект «Хабаровск-сити» – крупнейшего делового центра на Дальнем Востоке, представленный генконсулу на набережной Амура.
Проект на площади 125 га, включающий в себя финансово-деловой центр, офисы и апарт-комплекс, конгресс-центр, социальную и жилую инфраструктуру (в общей сложности 300 000 кв. м), реализует ГК «Эталон» (российская «дочка» девелопера Etalon Group), стоимость оценивается в 56 млрд руб., сроки строительства – 2025–2032 гг.
Российско-китайский форум
Показали генконсулу и планы на российскую часть Большого Уссурийского. «Для нас очень важно сохранить эту землю, чтобы не было никаких грязных производств. Мы видим там производства, но скорее производства, направленные на технологический прорыв. Мы рассчитываем сделать из Большого Уссурийского полноценный курорт. Мы сохраним все то, что на нем есть, а на нем есть и казачья деревня, и охотхозяйство, и часовня, но дополним где-то, и у нас есть самый главный план парка Дружбы народов Китая и России. Пусть там будут гостиницы, пусть там будут рестораны, пусть там будут объекты культуры и религии», – рассказал губернатор Хабаровского края. Генконсул в ответ сказал, что планы Демешина на развитие российской части Большого Уссурийского «полностью совпадают» с соображениями китайской стороны. «Сделать этот остров действительно экологически чистым, сделать этот остров островом дружбы, сотрудничества, совместного развития наших великих держав», – подчеркнул дипломат.
Позднее на пленарном заседании российско-китайского форума Цзян Сяоян заявил, что «этой спящей красавице пора проснуться», имея в виду Большой Уссурийский. Он заметил, что с приходом Демешина в Хабаровском крае «были достигнуты политическая стабильность, экономический рост». Генконсул КНР призвал «приложить все усилия для скорейшего открытия пункта пропуска на нашем острове». «Как сказал Дмитрий Викторович [Демешин], слово мужчины на землю не падает», – отметил дипломат. К слову, Демешин в заключительной части пленарного заседания произнес слова Конфуция о трех вещах, которые никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможность. «Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность», – заявил глава региона.