Как Россия и Китай собираются вместе осваивать остров на Дальнем Востоке

Показали генконсулу и планы на российскую часть Большого Уссурийского. «Для нас очень важно сохранить эту землю, чтобы не было никаких грязных производств. Мы видим там производства, но скорее производства, направленные на технологический прорыв. Мы рассчитываем сделать из Большого Уссурийского полноценный курорт. Мы сохраним все то, что на нем есть, а на нем есть и казачья деревня, и охотхозяйство, и часовня, но дополним где-то, и у нас есть самый главный план парка Дружбы народов Китая и России. Пусть там будут гостиницы, пусть там будут рестораны, пусть там будут объекты культуры и религии», – рассказал губернатор Хабаровского края. Генконсул в ответ сказал, что планы Демешина на развитие российской части Большого Уссурийского «полностью совпадают» с соображениями китайской стороны. «Сделать этот остров действительно экологически чистым, сделать этот остров островом дружбы, сотрудничества, совместного развития наших великих держав», – подчеркнул дипломат.