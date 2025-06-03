В Хакасии начался новый этап противостояния между Коноваловым и Соколом

В Хакасии начался новый этап противостояния между Коноваловым и СоколомГубернатор-коммунист и глава заксобрания – единоросс спорят из-за законопроекта о местном самоуправлении
Глава Хакасии Валентин Коновалов может наложить вето на законопроект депутатов верховного совета (заксобрания) республики о введении в ней одноуровневой системы местного самоуправления (МСУ). Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в КПРФ. Такое же предположение высказывает и вице-спикер верховного совета от КПРФ Григорий Назаренко. Ситуация стала еще одним витком противостояния между губернатором-коммунистом и спикером заксобрания единороссом Сергеем Соколом.
Законопроект о переходе на одноуровневую модель МСУ 26 мая внесли региональные депутаты. Инициатива предполагает создание муниципальных округов вместо районов. Жители будут избирать представительный орган, а окружные депутаты затем выберут главу округа из кандидатов, предложенных губернатором. Коновалов же 16 мая внес законопроект, сохраняющий двухуровневую модель МСУ.
19 июня пройдет рейтинговое голосование в заксобрании, поскольку два законопроекта касаются одного вопроса, сказал «Ведомостям» Назаренко: «Поскольку единороссов в совете большинство – 34 человека, – то, скорее всего, будет принята депутатская версия. А Коновалов может наложить вето».
Но прогнозировать, удастся ли преодолеть вето, сложно. Хотя у единороссов в парламенте перевес, рассуждает Назаренко, некоторые из них не поддерживают переход на одноуровневую модель, но при этом есть и партийная дисциплина. По его словам, в итоге это приведет к тому, что будет «затянуто время», но к 2027 г. все равно нужно будет принимать в регионе закон – либо о том, что остается двухуровневая модель, либо о переходе на одноуровневую.
Переход на одноуровневую систему МСУ не поддерживают в республике как жители, так и представители МСУ, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он напоминает, что в законопроект о реформе МСУ внесли поправки, позволяющие при желании сохранять регионам двухуровневую модель: «Федеральный центр дал понять, что национальным республикам можно не переходить на одноуровневую систему. «Единая Россия» как будто не понимает, чем закон обернется для ее рейтингов».
Коновалову надо определиться: он системный губернатор, как пытался показывать последнее время, или же формально следует политике компартии, говорит собеседник в «Единой России». По его словам, вопрос решится, когда два законопроекта по реформе МСУ будут вынесены на рейтинговое голосование.
Источник в КПРФ полагает, что очередной виток конфликта связан с предстоящими выборами, в связи с которыми на коммунистов всегда увеличивается давление. В Хакасии в сентябре предстоят выборы в органы МСУ во всех восьми районах республики. В «Единой России» на этих выборах Хакасия входит в «красную зону» из-за сложной кампании, писали «Ведомости». Новый закон об МСУ, правда, в случае принятия не затронет тех депутатов, которые изберутся в сентябре, – они успеют отработать свой срок полномочий.
Депутаты уже преодолевали вето Коновалова. В декабре 2024 г. заксобрание приняло закон, который позволяет правительству республики сокращать субсидии муниципалитетам только по согласованию с депутатами. По словам одного из единороссов, такие поправки были необходимы, чтобы ограничить правительство региона в возможности давить на «неугодные ему» органы МСУ, в том числе перед выборами. Коновалов в январе отказался подписывать закон, заявив, что он нарушает нормы Бюджетного кодекса РФ. С февраля по май заксобрание пыталось набрать две трети голосов депутатов, чтобы преодолеть вето.
В 2018 г. 30-летний Коновалов, недавно занявший должность первого секретаря республиканского комитета КПРФ, вышел во второй тур выборов с единороссом, действующим губернатором Виктором Зиминым. Во втором туре тот с выборов снялся, и Коновалов победил, набрав более 57% голосов (был один в бюллетене). В 2023 г. Коновалов переизбрался на второй срок. Его соперник от «Единой России» – депутат Госдумы Сокол незадолго до выборов снялся с гонки по болезни. В 2024 г. они оба поддержали выдвижение на довыборах в Госдуму по округу в Хакасии экс-министра энергетики Николая Шульгинова (в нижней палате вступил во фракцию единороссов).
Президент Владимир Путин публично впервые встретился в Кремле с Коноваловым в ноябре прошлого года. С главой региона дважды встречалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – в июне 2024 г. и в феврале 2025 г. Оба позитивно отзывались о развитии региона.
В целом переход на одноуровневую модель МСУ приводит к деградации периферии, считает политолог Александр Кынев: «Как только исчезает [нижний] уровень власти, т. е. группа институтов, то исчезают и специалисты». Поэтому для крупных регионов, особенно с не очень хорошими климатическими условиями, лучше сохранять двухуровневую систему, полагает эксперт. При этом амбиции Сокола никуда не делись, говорит Кынев, и он тестирует ситуацию.
«Большой необходимости в двухуровневой модели с точки зрения текущей ситуации нет, и технократически логично сокращать, – говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Но поселенческий уровень МСУ остается элементом управления рисками, сетью власти на местах, которая в случае форс-мажора может выступить от имени власти и стать противовесом волнениям. Поэтому оптимального решения нет». Прогнозировать, чем закончится противостояние Сокола и Коновалова, сложно, отметил эксперт: при всей внешней слабости последний уже «занимает 32-е место среди глав регионов по долгожительству, что не так мало».