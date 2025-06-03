В Хакасии начался новый этап противостояния между Коноваловым и Соколом

Но прогнозировать, удастся ли преодолеть вето, сложно. Хотя у единороссов в парламенте перевес, рассуждает Назаренко, некоторые из них не поддерживают переход на одноуровневую модель, но при этом есть и партийная дисциплина. По его словам, в итоге это приведет к тому, что будет «затянуто время», но к 2027 г. все равно нужно будет принимать в регионе закон – либо о том, что остается двухуровневая модель, либо о переходе на одноуровневую.