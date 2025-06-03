Госдума заказала исследований на 159 млн, но в итоге цена снизилась втрое

План экспертных исследований в Госдуме давно превратился в ритуал, считает юрист Олег Захаров: «В реальной парламентской практике повестка тем меняется стремительно, под ситуативные запросы. Поэтому в план исследований попадают «долгоиграющие» темы, по которым нет готовых решений, и это обычно нормотворческие «долгострои» или периферийные направления работы комитетов». Практической пользы в плане того, что по итогам исследований будут созданы законопроекты, они не несут, поэтому и отказ от части исследований проходит безболезненно, они не являются необходимыми для работы комитетов и комиссий, добавляет Захаров.