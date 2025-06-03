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Госдума заказала исследований на 159 млн, но в итоге цена снизилась втрое

Большую часть закупок выиграли МГЮА и Саратовская государственная юридическая академия
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Аппарат Госдумы в первом полугодии 2025 г. заказал 32 экспертно-аналитических исследования, общая начальная цена которых была 159,17 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок, подсчитали «Ведомости». По итогам конкурсов и заключения контрактов сумма общей закупки уменьшилась почти в три раза и составила 56 млн руб.

Больше всего конкурсов из московских вузов выиграл Московский государственный юридический университет им. Кутафина (МГЮА), а из региональных – Саратовская государственная юридическая академия. МГЮА получило заказ на 15 из 32 исследований на 34,5 млн руб. Саратовская юракадемия заключила пять контрактов, но сумма контрактов значительно меньше – 4,77 млн руб. Четыре закупки выиграл Уральский государственный юридический университет им. Яковлева, три – Тверской госуниверситет, по два контракта у Научно-исследовательского финансового института Минфина и Государственного университета управления, один – у НИУ ВШЭ.

МГЮА, к примеру, будет делать исследования про анализ зарубежного опыта регулирования семейного и социального туризма и разрабатывать рекомендации по их нормативному правовому обеспечению в России. Также им предстоит сделать исследования о совершенствовании регулирования госполитики по защите конкуренции в сфере интеллектуальной собственности, о регулировании системы государственной итоговой аттестации для девятиклассников, подготовить рекомендации по преодолению дефицита кадров в России.

Саратовская же академия проведет исследование по социальной и психологической помощи участникам спецоперации и их семьям, разработает предложения по «законодательному обеспечению предпринимательской деятельности и социального предпринимательства молодежи», сделает анализ влияния безалкогольной продукции, «имитирующей соответствующую алкогольную продукцию», на здоровье несовершеннолетних и др.

Самая крупная закупка была на 6,7 млн руб., в итоге она досталась МГЮА. Стоимость исследования в результате конкурса была снижена до 2,5 млн руб. Исследование называется «Мониторинг применения отдельных законодательных актов на федеральном и региональном уровнях». Предполагается, что в ходе исследования нужно будет провести мониторинг правоприменения, а также изучить положительные и отрицательные последствия принятия трех законов, которые определят в Думе.

Среди других тем для исследований, которые указаны на сайте госзакупок, были: разработка системы парламентского мониторинга указа президента о национальных целях развития, анализ отечественного и зарубежного опыта господдержки семей и его влияния на демографию, анализ организации кризисных центров для женщин, анализ правовой базы и практик, направленных на сохранение традиционных ценностей, оценка социально-экономических последствий миграции для России, влияние маркировки на контрафакт, инвестпроекты в ЖКХ, законодательное регулирование малой авиации.

Аналитические исследования заказываются Госдумой каждый год в соответствии с программой научно-экспертной и исследовательской работы, список таких исследований одобряется Советом Думы. Обычно список исследований составляется при содействии думских фракций и комитетов, которые предлагают для них темы, необходимые им в работе.

План экспертных исследований в Госдуме давно превратился в ритуал, считает юрист Олег Захаров: «В реальной парламентской практике повестка тем меняется стремительно, под ситуативные запросы. Поэтому в план исследований попадают «долгоиграющие» темы, по которым нет готовых решений, и это обычно нормотворческие «долгострои» или периферийные направления работы комитетов». Практической пользы в плане того, что по итогам исследований будут созданы законопроекты, они не несут, поэтому и отказ от части исследований проходит безболезненно, они не являются необходимыми для работы комитетов и комиссий, добавляет Захаров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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