Пакистан попросил у России помощи в конфликте с Индией

Пакистан попросил у России помощи в конфликте с ИндиейНо Дели не принимает посредничества в конфликтах с соседом
Пакистанские власти попросили у руководства России содействия в снижении напряженности между Индией и Пакистаном после недавнего вооруженного столкновения между ними. Об этом 4 июня на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве заявил специальный помощник премьера Пакистана Сейд Тарик Фатеми. Он добавил, что передал накануне министру иностранных дел Сергею Лаврову письмо на имя президента Владимира Путина от пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа с просьбой о помощи такого рода.
Пакистан просит Россию использовать свое влияние на Индию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с пакистанской стороной для урегулирования споров, пояснил пакистанский дипломат. С целью снижения индо-пакистанской напряженности Исламабад также направил своих высокопоставленных представителей в США и страны Евросоюза, добавил он: «Соседи не могут жить в ситуации угрозы начала войны в любую минуту. Мы готовы принять любое предложение от любых стран, занимающих нейтральную позицию, или от ООН, чтобы впоследствии между Индией и Пакистаном состоялись переговоры».
В своем выступлении Фатеми также отверг обвинения Индии в причастности пакистанской стороны к организации теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибло 26 человек, и призвал Дели организовать независимое расследование для выявления виновников преступления. По его словам, Пакистан сам периодически страдает от терактов, от использования террористических методов ни одна страна не может получить преимуществ. «За последние 20 лет в Пакистане от действий террористов погибло более 90 000 человек, а экономические потери составили около $1,5 млрд», – подчеркнул Фатеми.
При этом помощник пакистанского премьера обвинил Индию в периодическом вмешательстве во внутренние дела соседних государств. «В индийской политике сформировалась традиция навязывания своей доминирующей точки зрения иностранным государствам в случае конфликтов. Несмотря на это, Исламабад готов с ними говорить и решать спорные вопросы за столом переговоров», – добавил Фатеми.
Пограничные столкновения между Индией и Пакистаном продлились с 7 по 10 мая. В те дни две страны провели масштабный воздушный бой. Потери с обеих сторон составили порядка 70 человек. Официальная позиция Дели состоит в том, что страна не приемлет посредничества в вопросах, связанных с конфликтными отношениями с Пакистаном. В индо-пакистанском конфликте «нет места для посредничества третьей стороны», заявил «Ведомостям» представитель посольства Индии в Москве.
Визит пакистанского посланника в Москву произошел через неделю после того, как российскую столицу 24 мая посетила индийская делегация, состоявшая из депутатов парламента от всех политических партий. На пресс-конференции в посольстве Индии они обвинили Пакистан в стимулировании трансграничного терроризма, направленного против индийских граждан. Поэтому они хотели бы получить помощь от России для противодействия терроризму, добавили делегаты. Помимо этого индийские парламентарии сообщили о намерении посетить Грецию, Испанию, Словению и Латвию, чтобы заручиться их поддержкой в конфликте с Пакистаном.
Визит пакистанского дипломата в российскую столицу состоялся с целью разъяснения позиции Исламабада, чтобы по возможности вовлечь Россию в индо-пакистанский конфликт, полагает младший научный сотрудник Центра индоокеанских исследований ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Эксперт отметил, что пакистанская сторона работала на этом направлении и до посещения Москвы индийской парламентской делегацией. «Пакистанцы решили активизировать эту работу, чтобы не отставать от дипломатическо-агитационных усилий противника. Между двумя странами происходит борьба за внимание внешних игроков, чтобы донести свое видение причин конфликта. Исламабад традиционно обвиняет Дели в подрыве региональной безопасности и в нежелании сесть за стол переговоров», – пояснил политолог.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что медийные движения сторон конфликта обусловлены их внутренней повесткой по поводу недовольства уровнем и широтой представленности точки зрения Дели или Исламабада за рубежом и внешней реакции на них. «России не стоит глубоко вовлекаться в решение этого конфликта, и, очевидно, она этого делать и не будет», – добавил он.