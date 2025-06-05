Пакистан попросил у России помощи в конфликте с Индией

В своем выступлении Фатеми также отверг обвинения Индии в причастности пакистанской стороны к организации теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибло 26 человек, и призвал Дели организовать независимое расследование для выявления виновников преступления. По его словам, Пакистан сам периодически страдает от терактов, от использования террористических методов ни одна страна не может получить преимуществ. «За последние 20 лет в Пакистане от действий террористов погибло более 90 000 человек, а экономические потери составили около $1,5 млрд», – подчеркнул Фатеми.