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Лавров и помощник пакистанского премьера обсудили отношения Индии и Пакистана

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со специальным помощником премьер-министра Пакистана Саидом Фатеми. Стороны обсудили пакистано-индийские отношения. Об этом сообщается на сайте МИД России.

С российской стороны отмечена востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Индией и Пакистаном. Кроме того, акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом на международных площадках, в частности в ООН и ШОС.

В ходе переговоров Лавров и Фатеми также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности.

7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Это произошло после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинение и назвал индийские удары по стране актом войны.

Напряженность между странами начала снижаться после соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто 10 мая. Первым об этом заявил президент США Дональд Трамп, затем информацию подтвердили власти Индии и Пакистана. Стороны достигли договоренности прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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