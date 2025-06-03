Лавров и помощник пакистанского премьера обсудили отношения Индии и Пакистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со специальным помощником премьер-министра Пакистана Саидом Фатеми. Стороны обсудили пакистано-индийские отношения. Об этом сообщается на сайте МИД России.
С российской стороны отмечена востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Индией и Пакистаном. Кроме того, акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом на международных площадках, в частности в ООН и ШОС.
В ходе переговоров Лавров и Фатеми также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности.
7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Это произошло после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинение и назвал индийские удары по стране актом войны.
Напряженность между странами начала снижаться после соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто 10 мая. Первым об этом заявил президент США Дональд Трамп, затем информацию подтвердили власти Индии и Пакистана. Стороны достигли договоренности прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций стран.