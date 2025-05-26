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Индия начала глобальную «антитеррористическую кампанию» против Пакистана

Мировая реакция на теракт в Кашмире Дели не удовлетворяет
Илья Лакстыгал
Нурлан Гасымов
Официальный канал посольства Индии в России
Официальный канал посольства Индии в России

Москву посетила делегация от всех основных индийских партий, которая затем отправится в Европу. По мнению посетивших 24 мая Москву индийских парламентариев, Пакистан стимулирует трансграничный терроризм, направленный против Индии. А индийские удары по Пакистану в начале мая, по их утверждению, были максимально сдержанным и справедливым ответом на теракт в Кашмире в апреле.

На пресс-конференции в посольстве Индии в Москве глава индийской делегации Каниможи Карунанидхи заявила, что Дели желает, чтобы Москва и другие важные страны «понимали, что происходит на земле», и поддержали Индию в борьбе против терроризма. «Мы очень счастливы, что Россия с нами», – подчеркнула она.

Карунанидхи и другие члены делегации неоднократно подчеркивали, что Москва – стратегический союзник Дели, она сама неоднократно страдала от терроризма и знает об этом явлении. Индийцы спонсором и укрывателем террористов назвали Пакистан, добавив, что индийская операция «Синдур» проводилась с 7 по 10 мая очень ответственно и была направлена лишь против террористической инфраструктуры. Парламентарии обратили внимание на проводимую против Индии «глобальную кампанию клеветы», за которой, по их словам, стоит Пакистан.

По словам членов индийской делегации, в отличие от Пакистана Индия проводит «миролюбивую и прогрессивную политику», направленную на экономическое и научное развитие. «Их [пакистанцев] кредо – пестовать террористов и дестабилизировать мир. А наше – развитие экономики, науки, исследование космоса, экологии и медицины», – сказал член делегации, бывший посол в ряде стран ЕС Манджив Сингх Пури.

Бывший военнослужащий индийской армии Бриджеш Чоута на пресс-конференции сообщил, что индийские власти неоднократно обращались к пакистанскому руководству с просьбой «разобраться с террористами и их инфраструктурой самостоятельно», но те проигнорировали этот запрос. Поэтому, по его словам, индийской армии пришлось действовать.

Посол Индии Винай Кумар в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» заявил о еще о четырех европейских государствах-членах ЕС, которые после России планируют посетить индийские депутаты, но не стал называть их и не пояснил причин такого маршрута. После окончания пресс-конференции один из членов индийской делегации рассказал «Ведомостям» в кулуарах, что следующими пунктами их дипломатического маршрута станут Греция, Испания, Словения и Латвия.

При этом индийская делегация не захотела привлекать другие страны БРИКС к своей кампании против Пакистана.

В ходе военной операции «Синдур» индийская армия впервые с 1971 г. нанесла удары по объектам в глубине пакистанской территории. Это стало ответом на теракт в Пахалгаме в Кашмире 22 апреля, в котором погибли 26 человек. Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинения. После ряда обменов ударами 10 мая стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, Индия и Пакистан продлили закрытие воздушного пространства до 23 и 24 июня.

Поездка индийской делегации проводится с целью разъяснения позиции Индии в ходе недавней операции ее вооруженных сил против Пакистана и должна привлечь на свою сторону как можно большее количество сторонников, говорит младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева.

В Европе индийская делегация, вероятно, попытается представить действия своих вооруженных сил как акт самообороны, соответствующий нормам международного права, считает Савищева: «Индийское руководство не понимает, почему в индо-пакистанском конфликте европейские государства занимают равноудаленную позицию, несмотря на более высокий экономический и военный потенциал Индии. Очевидно, в европейских столицах индийская делегация попытается разъяснить свою позицию, чтобы в случае нового конфликта европейцы оказали давление на Исламабад».

Часть граждан Индии убеждена, что их власти провели неэффективную информационную кампанию по обоснованию причин ударов по пакистанской территории после террористической атаки в Кашмире, указывает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. «Очевидно, индийские депутаты пытаются убедить мир, что это не просто индо-пакистанский конфликт, а борьба с терроризмом, в которой все должны объединиться вокруг Дели», – заключил эксперт.

«Ведомости» направили запрос в посольство Пакистана.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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