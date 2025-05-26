Индия начала глобальную «антитеррористическую кампанию» против Пакистана

Карунанидхи и другие члены делегации неоднократно подчеркивали, что Москва – стратегический союзник Дели, она сама неоднократно страдала от терроризма и знает об этом явлении. Индийцы спонсором и укрывателем террористов назвали Пакистан, добавив, что индийская операция «Синдур» проводилась с 7 по 10 мая очень ответственно и была направлена лишь против террористической инфраструктуры. Парламентарии обратили внимание на проводимую против Индии «глобальную кампанию клеветы», за которой, по их словам, стоит Пакистан.