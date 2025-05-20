Индия исключила нормализацию отношений с Пакистаном в ближайшем будущем
Индия считает невозможным восстановление нормальных отношений с Пакистаном в ближайшем будущем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Викрам Мисри на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам.
По его словам, обвинения Пакистана в том, что Индия спонсирует терроризм, не соответствует действительности. Они являются попыткой провести ложную параллель между сторонами, так как обе страны стали жертвами трансграничного терроризма.
«Репутация Пакистана как убежища террористов общеизвестна и основана на неопровержимых фактах и доказательствах», – цитирует его The Times of India.
7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Это стало ответом на теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинение и назвал индийские удары по территории страны актом войны.
Напряженность между Индией и Пакистаном стала снижаться после соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто 10 мая. Первым об этом объявил президент США Дональд Трамп, затем новость подтвердили индийские и пакистанские власти. Мисри уточнял, что стороны договорились прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций стран.