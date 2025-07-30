Кампания в Иркутской области станет самой конкурентной на осенних выборах

Кампания в Иркутской области станет самой конкурентной на осенних выборахС большой вероятностью коммуниста Сергея Левченко зарегистрируют кандидатом
С высокой вероятностью депутата Госдумы, первого секретаря обкома КПРФ Сергея Левченко зарегистрируют кандидатом на выборах главы Иркутской области – региона, который он возглавлял с 2015 по 2019 г. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). Таким образом губернаторские выборы в регионе будут самыми конкурентными в этом году, говорят они. По словам федерального чиновника, кампания находится в зоне особого внимания АП.
Левченко сказал «Ведомостям», что он собрал подписи муниципальных депутатов для прохождения фильтра: «В последние дни проводилась их проверка на предмет задвоений с подписями, которые были собраны другими кандидатами». Сдавать документы на регистрацию в региональный избирком он планирует 30 июля. Регистрация кандидатов должна завершиться до конца недели. Сам Левченко надеется, что его зарегистрируют кандидатом на выборах.
В Левченко сейчас не видят угрозы действующему главе региона Игорю Кобзеву, поскольку социология показывает более высокие рейтинги единоросса, говорят несколько собеседников. В свою очередь, источник, близкий к региональным властям, обращает внимание, что Кобзев – первый губернатор Иркутской области за 20 лет, кто пойдет на переизбрание.
Действительно, Левченко руководил регионом с 2015 по 2019 г. До него Сергей Ерощенко (2012–2015 гг.), Дмитрий Мезенцев (2009–2012 гг.), Игорь Есиповский (2008–2009 гг. – погиб в 2009 г.), Александр Тишанин (2005–2008 гг.) руководили регионом менее одного срока. Только Борис Говорин занимал пост главы региона более одного срока – с 1997 по 2005 г. «Поэтому жителям нужно будет выбирать – за стабильность они в регионе, которая позволяет области развиваться, или нет», – делает вывод собеседник.
Избирком Иркутской области сообщал, что там будут принимать документы на регистрацию от кандидатов в губернаторы с 20 по 30 июля. Выборы пройдут 14 сентября. Документы о выдвижении представили шесть кандидатов: Игорь Кобзев («Единая Россия»), Сергей Левченко (КПРФ), Сергей Гагаркин (самовыдвижение), Виктор Галицков (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Александр Плескач (самовыдвиженец). Чтобы пройти муниципальный фильтр, нужно получить 239 подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов, а самовыдвиженцу еще и собрать 9123 подписи избирателей региона.
Вероятную регистрацию Левченко можно считать уступкой КПРФ, решение по поводу которой, вероятно, принималось на федеральном уровне, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «При этом показательно, что нигде больше КПРФ существенных проблем для действующей власти создавать на губернаторских выборах не будет. То есть речь идет об исключении, связанном и с особым положением экс-губернатора Левченко в партии, и со специфической ситуацией в Иркутской области, где неконкурентные выборы могут вызвать недовольство», – считает эксперт. По его мнению, участие Левченко в выборах не создаст критические риски для Кобзева, хотя победить с высоким результатом действующему губернатору будет труднее, чем остальным его коллегам. «Иркутская область специфична низким уровнем консолидации элиты. Тем не менее Кобзеву удается избежать внутриэлитных конфликтов. Стоит помнить, что именно поддержка влиятельными элитами и бизнесом в свое время позволила Левченко стать губернатором», – сказал Туровский.
Среди других регионов, где пройдут выборы, в начале лета в зону особого внимания АП входила и Камчатка. Рейтинги губернатора Владимира Солодова не были очень высокими, кроме того, в регионе была активная информационная кампания против него из-за внутриэлитных конфликтов, говорили собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, сейчас ситуацию уже удалось выправить, поэтому вряд ли у Солодова будут какие-либо трудности. Там журналистку депутата заксобрания Камчатского края Александру Новикову, которая могла бы составить конкуренцию действующему губернатору, не стала выдвигать «Справедливая Россия».