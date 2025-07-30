Кампания в Иркутской области станет самой конкурентной на осенних выборах

Вероятную регистрацию Левченко можно считать уступкой КПРФ, решение по поводу которой, вероятно, принималось на федеральном уровне, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «При этом показательно, что нигде больше КПРФ существенных проблем для действующей власти создавать на губернаторских выборах не будет. То есть речь идет об исключении, связанном и с особым положением экс-губернатора Левченко в партии, и со специфической ситуацией в Иркутской области, где неконкурентные выборы могут вызвать недовольство», – считает эксперт. По его мнению, участие Левченко в выборах не создаст критические риски для Кобзева, хотя победить с высоким результатом действующему губернатору будет труднее, чем остальным его коллегам. «Иркутская область специфична низким уровнем консолидации элиты. Тем не менее Кобзеву удается избежать внутриэлитных конфликтов. Стоит помнить, что именно поддержка влиятельными элитами и бизнесом в свое время позволила Левченко стать губернатором», – сказал Туровский.