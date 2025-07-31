В Госдуме и парламенте Мордовии дорабатывают законопроект о стаже у добровольцев

Мордовские депутаты считают, что предлагаемые изменения могли бы дополнительно защищать интересы участников спецоперации, которые до заключения контракта не состояли на гражданской или муниципальной службе и поступили на нее с других мест работы, занимались иной трудовой деятельностью. Правовое управление Думы выдало отрицательное заключение на законопроект, поскольку пребывание в добровольческих формированиях законом «О системе государственной службы Российской Федерации» не отнесено к видам службы, входящим в систему государственной службы. Думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению 14 января 2025 г. рекомендовал парламенту Мордовии изменить текст законопроекта и направить его со всеми необходимыми документами на имя председателя нижней палаты парламента.