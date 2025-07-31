В Госдуме и парламенте Мордовии дорабатывают законопроект о стаже у добровольцев

В Госдуме и парламенте Мордовии дорабатывают законопроект о стаже у добровольцевВ руководстве нижней палаты предлагали снизить требования к участникам СВО при поступлении на госслужбу
Госсобрание Мордовии и комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению продолжают работу над законопроектом о включении стажа службы добровольцем в зоне специальной военной операции в общий стаж гражданской службы, внесенным в нижнюю палату парламента 24 июня 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили представитель аппарата мордовского парламента и председатель думского комитета Алексей Диденко (ЛДПР).
«В настоящее время в Государственном собрании Республики Мордовия ведется работа по совершенствованию формулировок законопроекта в соответствии с полученными на законопроект заключениями уполномоченных органов», – говорится в ответе представителя аппарата на редакционный запрос. Там же уточнили, что в соответствии с регламентом Госдумы профильный комитет «вправе самостоятельно доработать внесенный законопроект».
Диденко сказал «Ведомостям», что работа над документом не останавливалась. «По ряду формулировок есть вопросы, хотя концепция вполне логична: гражданам, которые гражданскую службу прервали [ради участия в боевых действиях], этот стаж (в зоне спецоперации. – «Ведомости») засчитывается, а гражданам, которые прошли зону боевых действий и впервые поступают на госслужбу, не засчитывается. Это справедливо. Там есть юридическая казуистика, какой именно стаж засчитывать. Законопроект не отклоняется, а над ним продолжается работа», – пояснил глава комитета.
Вопросы, инициированные региональными парламентами, нужно обсуждать в обязательном порядке, считает председатель комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Может быть, они будут приняты в доработанном виде, может появиться альтернативный законопроект. Но это хорошая практика, когда регионы, исходя из того что они выявляют, с какими проблемами сталкиваются, эти вопросы поднимают и направляют в Государственную думу. Мы должны с уважением к этому относиться», – сказал Нилов «Ведомостям».
Мордовские депутаты считают, что предлагаемые изменения могли бы дополнительно защищать интересы участников спецоперации, которые до заключения контракта не состояли на гражданской или муниципальной службе и поступили на нее с других мест работы, занимались иной трудовой деятельностью. Правовое управление Думы выдало отрицательное заключение на законопроект, поскольку пребывание в добровольческих формированиях законом «О системе государственной службы Российской Федерации» не отнесено к видам службы, входящим в систему государственной службы. Думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению 14 января 2025 г. рекомендовал парламенту Мордовии изменить текст законопроекта и направить его со всеми необходимыми документами на имя председателя нижней палаты парламента.
11 июля заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума совета законодателей предложила поработать над вопросом снижения требований для поступления на государственную службу участников специальной военной операции, писали «Ведомости». По ее оценке, «критерии наличия стажа <...> малореализуемы даже в отношении обычного населения».
«Быть может, есть необходимость, и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников спецоперации, с тем чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях», – сказала Яровая.